Lucas Barrios y su segundo paso por Colo Colo: “No me sentí cómodo”

Lucas Barrios no dejó buenos recuerdos en su segundo paso por Colo Colo, sin embargo es uno de los jugadores más queridos por la hinchada alba.

El atacante confesó al programa Dosis de Fútbol de CDF que su segundo paso por el cacique no fue del todo grato. “Lo que viví lo dejo en el vestuario. No me sentí cómodo en ese momento en Colo-Colo. La prensa habló mucho de mi sueldo, de que era un jugador caro, etc. Nunca fui por dinero a Colo-Colo. En la transferencia al Dortmund se me quedó debiendo dinero y yo lo había olvidado. Y eso, la gente ni lo sabe. Nunca hice un reclamo por el cariño que le tengo al club””

Además recordó su etapa en el fútbol europeo, donde brilló en el Borusia Dortmund dirigido por Jurgen Klopp: “Jürgen me llevó al Dortmund, cuando me compran de Colo-Colo estaba él de entrenador. Hace 10 años se veía la mentalidad ganadora y que iba a ser un gran DT. Estoy contento porque fue una de las personas que confió en mí y me llevó a Europa, que no es fácil, porque se duda mucho del jugador sudamericano”.

El atacante se encuentra jugando en Gimnasia y Esgrima de la Plata, club que es dirigido por Diego Armando Maradona.