El triste mensaje de Centurión tras la muerte de su novia: “Por qué no me llevaste a mí”

Ricardo Centurión es uno de los jugadores más polémicos en el último tiempo del fútbol argentino por sus múltiples indisciplinas y conflictos fuera de las canchas.

Sin embargo, el pasado fin de semana hizo noticia por la lamentable muerte de su novia en medio de un accidente automovilístico.

Melody Pasini llevaba cuatro años de relación con el jugador de Vélez Sarsfield. A través de su Instagram, el delantero publicó una fotografía de los dos con un sentido mensaje. “Me voy a morir de tristeza. No es justo. ¿Por qué no me llevaste a mí? ¿Y hoy, cómo hago para darte el último adiós mi hermosa Melody?