Xavi no escondió sus ganas de dirigir al Barcelona: “Me hace mucha ilusión”

Xavi Hernández es ídolo del Barcelona por la gran cantidad de trofeos que acumuló en su etapa como jugador del cuadro culé.

En conversación con el diario español La Vanguardia, no escondió sus deseos de dirigir al equipo catalán en un futuro próximo. “Yo tengo claro que quiero volver al Barça, me hace mucha ilusión. Igual años atrás podía darme cierto respeto, pero ahora que ya me he visto entrenando creo que puedo aportar cosas a los jugadores”.

Sobre el plantel, el exvolante no escatimó en elogios. “Me parecen futbolistas para triunfar diez años más en el Barça. La base es muy buena”.

De paso, aprovechó de nombrar un refuerzo que le encantaría. “Yo ficharía extremos, tipo Neymar, no sé si él encajaría por el tema social, pero futbolísticamente no tengo dudas en que sería un fichaje espectacular“.