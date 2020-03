AUDIO | Independiente de Cauquenes: El receso hará que clubes de segunda división quiebren

La segunda división profesional se transformó en un complejo escenario para la ANFP y los distintos clubes que la componen.

Al no haber arrancado aún la competencia, los clubes han manifestado su preocupación por los temas contractuales y monetarios pensando en lo que será el 2020.

En conversación con Michael Ortega, presidente de Independiente de Cauquenes, aseguró que probablemente esto puede terminar muy mal para los clubes de la categoría. “Obviamente la situación es catastrófica para clubes de segunda división. Tenemos un campeonato que nunca empezó, contratos que nunca fueron cursados. Hay que pagar sueldos e imposiciones, tenemos ingresos cero hasta el momento. Esto hará que clubes de segunda división quiebre. No sabemos qué pasará. La ANFP tampoco sabe”.

De todas formas, aseguró que desde su punto de vista, el fútbol no se seguirá jugando esta temporada. “Varios clubes de segunda creemos que no se jugará el futbol este año, viendo el comportamiento de países desarrollados, en Chile no se supera antes de septiembre. Ahí no quedaría año para seguir jugando”.