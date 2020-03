Brian Fernández en medio de la cuarentena: “Cuando yo estuve mal, nadie estuvo”

Brian Fernández no ha tenido un buen arranque de año en su paso por Colón de Santa Fe tras llegar desde Estados Unidos.

El argentino que estuvo realizando un tratamiento anti drogas hace pocas semanas, se encuentra residiendo en el hotel del club a raíz de la cuarentena obligatoria que impuso Argentina.

En conversación con medios trasandinos, el exUnión La Calera aseguró que estos días le han servido para desconectarse. “Antes usaba el celular 24 horas y hoy uso lo justo y necesario. Tengo mis cosas nuevamente, recuperé muchísimas cosas. No recuperé el 100 por ciento porque me falta el 10 que es el fútbol”.

Además, recalcó que se alejó de muchas personas que solo estaban interesadas. “Hoy en día no necesito hablar con ningún amigo. Cuando yo estuve mal nadie estuvo. Pero cuando estaba bien y mal a la vez, ahí estaban. Me di cuenta, como me decían mis hermanos, que son amigos del campeón, del Brian Fernández que tiene plata”.