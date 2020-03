El crudo relato de Dybala tras mejorarse de coronavirus: “No podía hacer nada, me faltaba el aire”

El futbolista argentino Paulo Dybala aseguró estar ya recuperado de la enfermedad que azota al mundo por estos días, el coronavirus, que lo afectó hace algunas semanas en Italia.

Pese a que dijo sentirse de mejor manera, reveló que lo pasó muy mal cuando le diagnosticaron que era positivo para Covid-19, ya que sus síntomas no lo dejaban hacer una vida normal.

“Estoy mucho mejor, tras los primeros síntomas fuertes de hace unos días, ahora estoy mucho mejor. Estoy tratando de entrenar, antes no podía hacer nada“, afirmó Dybala en una entrevista a la televisión oficial del Juventus.

En esa línea, el mediocampista añadió: “Sentía que me faltaba aire, no podía hacer nada, después de cinco minutos entrenando sentía mi cuerpo cansado, me dolían los músculos. Ahora estoy mejor yo y mi novia también, afortunadamente“.