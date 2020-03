Pelé está de luto y lamenta la muerte de su hermano Zoca

Una noticia muy triste recibió Pelé, quien se encuentra realizando cuarentena voluntaria para evitar contagiarse de COVID-19.

La leyenda del fútbol lamentó la pérdida de su hermano Jair Arantes do Nascimiento, apodado Zoca, quien falleció a los 77 años, en la madrugada de este jueves, tras luchar contra el cáncer de próstata.

Esta información fue confirmada por el club en el que jugaron ambos, Santos FC, que recordó su breve paso por el elenco brasileño. Zoca jugó en este equipo durante la temporada 1961-1962. Ahí disputó 15 encuentros y anotó un total de cuatro goles.

O’ Rei manifestó su tristeza a través de sus redes sociales. “Con mucha tristeza en el corazón les informo que mi amado hermano Jair Arantes do Nascimento falleció esta noche en el hospital de Santos donde estaba siendo atendido por complicaciones en la próstata. Estaba siendo tratado de cáncer desde hace más de un año. Que Dios le reciba y consuele a nuestra familia“, escribió.

Jair Arantes do Nascimento, o Zoca, irmão do nosso Rei, faleceu na noite desta quarta, aos 77 anos. Zoca chegou a atuar na base do Peixão quando era mais novo. Sentimentos ao nosso ídolo Pelé e a toda sua querida família. Descanse em paz, Zoca. Obrigado por tudo! 🖤 pic.twitter.com/5mHy9c3Anb

Com muita tristeza no coração informo que meu amado irmão Jair Arantes do Nascimento faleceu nesta noite em Santos no hospital onde estava sendo atendido por complicações na próstata onde vinha tratando de câncer há mais de um ano. Que Deus o receba no céu e console nossa familia

— Pelé (@Pele) March 26, 2020