Ex compañero de Gary Medel falleció a los 35 años

De luto se viste el fútbol británico, luego que el Cardiff FC anunciara en sus redes sociales la muerte de Peter Whittingham. El futbolista falleció a sus 35 años, luego de haber pasado una semana en el hospital, tras sufrir una lesión en la cabeza que se le produjo tras caerse en un pub de Barry.

En el comunicado, el elenco gales lamentó la partida del futbolista y mandaron fuerza para la familia del británico. “Estamos desconsolados. La noticia del fallecimiento repentino e inoportuno de Peter nos ha sacudido hasta nuestros cimientos. Nuestros deseos están con su esposa Amanda, su pequeño hijo y su familia. En su nombre, les pedimos que respeten su privacidad en este momento cruel y difícil”.

Además, el club también realizó una descripción de lo que fue como persona y como jugador. “Peter era un hombre de familia, y alguien que podía iluminar una habitación con su sentido del humor, calidez y personalidad. Luego, como futbolista profesional, destacó por su talento y humildad. Nadie lo hizo mejor. El Cardiff City, los aficionados y todos los que alguna vez tuvieron el placer de conocerlo sienten dolorosamente la pérdida de Peter. Te amamos, Pete, y tu memoria permanecerá eternamente con nosotros”, sentenciaron.

Whittingham salió de la cantera del Aston Villa, donde jugó entre 2002 y 2007. En el Cardfiff City fue donde más destacó, llegó en 2006 y estuvo hasta el 2017, durante ese período fue compañero de Gary Medel entre 2013-2014. Su último club fue el Blackburn Rovers, con el que rescindió su contrato en agosto de 2018.

It is with an immeasurable amount of sorrow that we must inform supporters that Peter Whittingham has passed away at the age of 35.

Club Statement: https://t.co/SGYOx4L2x2 pic.twitter.com/cvkfhRkP1N

— Cardiff City FC (@CardiffCityFC) March 19, 2020