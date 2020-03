AUDIOS | Jugadores revelan cómo entrenarán en medio de la suspensión del torneo

La ANFP decidió suspender todas las competencias por los próximos 14 días a raíz del brote de coronavirus que ha afectado al mundo.

Pero, ¿Cómo siguen entrenando los jugadores del fútbol chileno? Considerando la suspensión de partidos, la mayoría de los clubes optó por hacer lo propio con los entrenamientos.

El equipo de ADN Deportes se puso en contacto con distintos personajes del fútbol nacional para saber cómo serán las próximas semanas de trabajo.

Francisco Alarcón, volante de Santiago Wanderers confesó que hoy el cuadro caturro decidió enviarlos a la casa. “Hoy fue el último entrenamiento que nos juntamos. Tampoco hicimos uno normal. Nos mandaron a todos para la casa con plan individual. Monitoreados por el área física donde nos van a dar pautas a seguir. En principio son 14 días en cuarentena que están haciendo todos”.



Agustín Farías, mediocampista de Palestino aseguró que quedaron a la espera de que les envíen una guía de entrenamientos para trabajar estas dos semanas. “El día de hoy nos presentamos a entrenar como un día normal. El doctor nos hizo hincapié que lo mejor era no entrenar más. Junto con el cuerpo técnico decidimos no entrenar el día de mañana y hoy quedaron en mandar una guía de entrenamiento en base a los días que vamos a estar parados. Eso va a correr por cada uno, porque los profes te dan el trabajo y depende de uno hacerlo o no, sabiendo que está en la responsabilidad de cada uno”.



Desde el punto de vista técnico, Francisco Bozán, entrenador de Deportes La Serena aseguró que irán monitoreando el trabajo de todos sus dirigidos. “Nosotros tomamos la decisión después del comunicado de la ANFP de postergar estos 14 días del campeonato y estar en línea, suspendiendo los entrenamientos. Se entregaron pautas individuales que serán medidas por el área médica. Eso desde el punto de vista físico. Desde el punto de vista táctico estaremos enviando imágenes de los jugadores para que ellos puedan ver sus mejoras o puntos débiles del partido anterior. Además de entregar información del próximo rival”.