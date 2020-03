Guerrero y aplazamiento de repechaje: Nos viene bien porque acá no estamos entrenando

Durante esta jornada se comunicó que la FIFA decidió aplazar el repechaje olímpico entre las selecciones femeninas de Chile y Camerún, las que se debían disputar en abril del presente año.

La defensa de la selección femenina, Carla Guerrero, habló en exclusiva con ADN Deportes y se refirió sobre su salida de España en pleno brote del Covid-19. “Mi salida de España fue algo programado, por lo de mi lesión en el cuádriceps, entonces yo no permanecí mucho tiempo. Yo a lo más que estuve fueron ocho horas porque yo llegué a Turquía en la mañana, y después en la noche viajé inmediatamente a Chile. No estuve mucho tiempo en el caos“, señaló.

“Yo siempre considero que Madrid es como un país organizado, pero a mi no me tocó vivir tanto como en el caos de este momento. Yo me vine justo“, declaró la jugadora.

También tuvo palabras para el aplazamiento del partido contra Camerún, donde manifestó que era lo mejor para el equipo. “Yo creo que nos viene un tanto bien que lo atrasen un poco porque aquí las niñas no están entrenando. Entonces llegar a ese encuentro son tres semanas, y físicamente a lo mejor cada una puede hacer algo en su casa o salir, pero no es lo mismo que hacer fútbol o un entrenamiento más programado“, afirmó Guerrero.

Además aseguró que la suspensión del repechaje le ayudaría para superar su lesión y poder ser alternativa en la escuadra nacional. “Como el repechaje se aplazó, tampoco me iba a apurar. Solamente tengo el desgarro y tengo que esperar que esto cierre solo. Aquí en casa trato de hacer trabajos que me manda la kinesiologa, pero solo queda esperar y ver en una o dos semanas cuando me tomen una eco para saber como va el desgarro”, expresó .

Finalmente, indicó que las medidas tomadas en el país han sido las correctas. “Yo creo que están bien las determinaciones que están tomando. Creo que poco a poco la gente está haciendo caso, está tomando las medidas, hace las cosas básicas como lavarse las manos o la gente que no salga si no es necesario. Yo creo que en ese caso estamos super bien“, sentenció la defensa nacional.