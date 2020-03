Lasarte tras su frustrada llegada a Colo Colo: “La plantilla ya estaba elegida”

El técnico uruguayo Martín Lasarte reveló cuál fue la razón exacta por la que se negó a ser el técnico de Colo Colo en reemplazo de Mario Salas.

En conversación con Mundo Deportivo, el DT afirmó que “elegir donde uno quiere entrenar es difícil. Hay proyectos que te seducen más por el equipo, por el lugar o por el momento. Me surgió la posibilidad de entrenar a Colo Colo recientemente, que es rival de los equipos en los que estuve, Universidad Católica y Universidad de Chile; pero el campeonato estaba ya recorrido, la plantilla elegida y yo pensaba que había que hacer una serie de cambios“.

En esa línea, el técnico añadió: “No era el momento, porque no tienes margen para hacer modificaciones ahora, están en plena Copa Libertadores, bueno estaban porque está parado todo. A mí me fue bien por allí, tengo una imagen y no deja de ser un halago que se interese por ti el que fue tu rival”.

Finalmente, Lasarte aseguró que mantiene contacto con Claudio Bravo tras su paso por la Real Sociedad. “A algunos les he ido escribiendo según se han ido retirando. Aranburu, Labaka, Xabi Prieto…También me comunico con Claudio Bravo y con Antoine Griezmann, con Mikel González, Anso, con Alberto Iturralde…”, cerró.