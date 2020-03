Paredes y el Superclásico sin público: “Tenemos que resguardar nuestra integridad”

Tras la decisión de la ANFP de realizar los partidos del Torneo Nacional sin público entre el 18 de marzo y el 19 de abril, debido a la presencia del coronavirus en el país, el delantero Esteban Paredes expresó estar de acuerdo con la medida.

El Superclásico entre Colo Colo y la Universidad de Chile está fijado para el 22 de marzo, por lo que figura dentro del rango de fechas entregado por el ente rector. Sobre este duelo sin hinchas, el jugador señaló que es “lamentable, pero nosotros también tenemos que tener claridad y obviamente resguardar nuestra integridad física. La salud es lo más importante”.

Leer también Fútbol Esteban Paredes y victoria de Colo Colo: “Se nota que jugamos mejor que con Mario Salas” Fútbol ANFP ratificó que desde el 18 de marzo hasta el 19 de abril se jugará sin público el Campeonato Nacional Fútbol FIFA anuncia suspensión de las eliminatorias sudamericanas para Catar 2022

“A raíz de lo que está pasando a nivel mundial, me parece una buena medida, ya que prácticamente tenemos que cuidarnos todos. Es un tema delicado, así que no sé lo que va a llegar. Ya se suspendió casi todo el fútbol en Europa. Acá también la Copa Libertadores, la Sudamericana, el campeonato local sin público, así que no sé lo que irá a pasar durante estos próximos días”, afirmó Paredes.

Agregó que “siempre cuando pasan estas cosas masivas es peligroso, va mucha gente. Nosotros mismos estamos todos los días conviviendo, casi 50 personas dentro de un camarín. También es algo que tenemos que resguardar. Esperemos que con el tiempo se pueda solucionar este tema que la verdad nos deja un poco preocupados”.