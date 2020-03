Hernán Caputto confesó su admiración por Jurgen Klopp y Diego Simeone.

Hernán Caputto, entrenador de Universidad de Chile, no solo conversó sobre el presente de los azules, sino que también de su vida privada.

El extécnico de la sub 17 de Chile, en diálogo con Los Tenores confesó quiénes son los técnicos que admira. “Hace muchos años, la verdad es que Jurgenn Klopp es uno de los entrenadores que me gusta. El Cholo, porque hay cosas que me identifican. Uno después las adapta con lo que tiene. Y de los que me dirigieron, Hugo Tocalli y Arturo Salah”.

Y alejándose del fútbol, también habló sobre la música que escucha en su día a día. “Me gusta bastante el rock nacional e internacional. Sobre todo los “Rolling Stones”. Desde joven he ido a ver muchos recitales. Es de lo que más me gusta. Hay muchas bandas. El último concierto que fui a ver, fue el de Andrés Calamaro. Trato de seguir mucho cuando vienen los Auténticos Decadentes, que sigo de joven y si está la opción”.