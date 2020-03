Eduardo Vargas: “Me gustaría volver a la U, pero todavía no”

Eduardo Vargas se encuentra en Estados Unidos junto al Tigres de México en la previa del duelo ante el New York City FC por la Concachampions.

El delantero de la selección chilena conversó con Redgol sobre su presente y la posibilidad de volver a Universidad de Chile en un futuro cercano. “El sueño de cualquier jugador es retirarse en el equipo que lo levantó en su plenitud y sí, me gustaría volver a la U. Pero todavía no. Estoy joven y a pesar de que tengo 30 años, me siento joven“.

Además, el atacante habló sobre la dolorosa derrota en semifinales de Copa América frente a Perú. “Estábamos muy decepcionados con nosotros mismos, porque nos relajamos mucho en ese partido contra Perú, lo jugamos pensando en que ya habíamos clasificado. Hay que dar vuelta la página y ya se viene otra Copa América”.

Pensando en el arranque de las eliminatorias, Vargas manifestó que intenta llegar en un buen nivel. “Físicamente estoy bien y aprovecho al máximo todos los minutos que me dan. Trataré de llegar bien”.