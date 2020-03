Caputto por ausencia de Henríquez en la U: “Nos interesa que esté en su máximo nivel”

Hernán Caputto, entrenador de Universidad de Chile se refirió a la ausencia de Ángelo Henríquez en el duelo ante Everton de Viña del mar.

El atacante no fue citado en el cuadro azul durante el pasado duelo, a lo que el técnico aseguró que pasó por un “Tema técnico nada más, como pasa con otros jugadores que a lo mejor no resaltan tanto como si Ángelo estuviera afuera. No hay nada personal con él, nos interesa mucho que esté en el máximo nivel. Es nuestro desafío. Esto es un día a día, ha habido buenos entrenamientos de todos esta semana, vamos a ir viendo”.

De todas formas, aseguró que espera que el delantero pueda estar en su mejor nivel durante los próximos partidos. “Siempre buscamos que haya una armonía para que puedan estar a un 100% en todos sus aspectos. Pasa con todos los jugadores. Lamento que se haya generado tanto revuelto con el tema Ángelo, porque él lo sufre”.

Otro tema que se refirió fue el uso del VAR en el torneo local. El exarquero aseguró que el fútbol actual debe adaptarse. “Con respecto al VAR siempre he sido muy respetuoso, la paciencia y tolerancia nos va a llevar a la adaptación de lo que es hoy el fútbol. Es algo que está y nosotros debemos adaptarnos”.