Caputto le pone nota al presente de la Universidad de Chile: “Yo creo que estamos en un 4,5”

Hernán Caputto, entrenador de Universidad de Chile conversó con Los Tenores sobre el presente de los azules en el arranque del torneo.

En díalogo con ADN Deportes, el técnico aseguró que han trabajado para poder ir armando una oncena fija. “Estamos en una etapa de aprendizaje aún. De consolidación de algún temas de nombre, uno siempre quiere formar un once. Independiente que tenemos un equipo muy competitivo. Yo creo que el equipo está creciendo. Se ve, seguramente vamos a tener que ajustar cosas hoy hasta el término del torneo”.

A la hora de poner nota al presente del equipo, Caputto fue categórico. “Yo creo que estamos en un 4,5, llegando al cinco. Nos falta para llegar a lo óptimo, creo que vamos a ir creciendo”.

Sobre si se ilusiona con seguir en la banca de la U, el exarquero se ilusiona con poder mantenerse en el club. “Esperemos que sí, yo siempre he creído que los resultados son los que mantienen la estadía de un entrenador. Me siento muy a gusto acá y quiero mucho al club. Hace mucho tiempo que teníamos esta opción, hoy la tenemos y quiero seguir creciendo”.

Por la recuperación de Jean Beausejour, pensando en lo que será el superclásico, Caputto confiesa que no apuraran el regreso del lateral a la cancha. “Respeto muchísimo lo que son las recuperación de jugadores, desde el área médica hasta el personal. No es mi intención apurar y queremos a Jean para todo el año, no solamente para un partido. Esperamos que tenga la tranquilidad de tener una buena recuperación sin apurar nada”.