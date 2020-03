Gonzalo Jara y el conflicto Bravo-Vidal: “Todos saben lo que pasó y que ellos no se hablan”

Solo un par de semana quedan para que las Clasificatorias rumbo a Qatar 2022 arranque para Chile en Montevideo. La Roja visitará a Uruguay por la primera fecha del calendario, instancia donde Reinaldo Rueda buscará uno de los cuatro cupos y medios para ir a la próxima Copa del Mundo.

En ello, Gonzalo Jara quedó fuera de las últimas convocatorias que hizo el colombiano: “n recambio debe ser natural. Siempre he dicho que a un Gary (Medel), a un Alexis (Sánchez), a un Bravo, a un Vidal, a un Charles (Aránguiz) hay que aprovecharlos al máximo. Una Selección como esta no se repetirá. Veo que hay buenos jugadores pero no debe ser fácil para ellos. Todo a su tiempo. El recambio tiene que darse de a poco”, comentó en conversación con Las Últimas Noticias.

Por ello, es que Jara no estuvo para el reencuentro entre Arturo Vidal y Claudio Bravo: “me lo perdí. Qué le puedo decir. Todos saben lo que pasó y que ellos no se hablan. Qué más les puedo comentar. Hay que pensar en las Eliminatorias”.

Sobre la posibilidad de regresar a la Selección Chilena, pese a las críticas que recibió el último tiempo, Jara fue claro: “no hago caso a lo que digan. Yo me siento bien para estar en la Selección. Jugué en Estudiantes y ahora hago lo mismo en México. A veces escucho que dicen que no estaba jugando, pero los técnicos me llamaban igual”, cerró.