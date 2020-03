Francisco Sierralta : “Italia no le tomó el peso cuando comenzó el coronavirus”

La situación en Italia está muy complicada por el coronavirus. Desde el Comité Olímpico del país pidieron suspender todas las actividades deportivas hasta el tres de abril.

El defensor del Empoli, Francisco Sierralta conversó temprano con El Mercurio sobre la situación que vive el país en el que está jugando. Para actualizar la información, luego que el CONI anunciara su determinación, el zaguero fue entrevistado por Los Tenores. “En Italia está un poco complicada la cosa, hay hartas zonas rojas que están cerradas, no se pueden entrar ni salir. Aquí en Empoli está un poco más tranquilo, pero ya se encontraron los dos primeros casos, está llegando a todos lados el tema de coronavirus. Está complicado, yo estoy con mi polola que estudia en Milán, queríamos ir a buscar unas cosas y no te dejan entrar en auto, los trenes no están pasando, no te dejan entrar. En la zona más al norte está muy complicado“.

“El inicio no le tomaron el peso, los primeros casos fueron en Milán, mucha gente se fue al sur, para el centro, ahí partió todo. Ahora están tomando las medidas correspondientes. Llegó un mensaje que se paran todas las actividades deportivas hasta el 3 de abril. Antes de jugar nos dicen un par de protocolos, que no se tiene que dar la mano, hay que lavárselas, no hay que acercarlas en la boca ni la nariz. No estamos haciendo controles de temperaturas ni esas cosas”.

“Los capitanes se juntan mañana para ver si se paran. Estar tres semanas entrenando y jugando amistosos, partir el campeonato después de tres semanas es como partir un campeonato nuevo. Al final se atrasa todo, hay varias cosas que hay que ver”, sentenció.