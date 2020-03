Ángelo Araos volvió a jugar por el Corinthians en Brasil después de un año

Se le abrió una luz de esperanza. El mediocampista chileno Ángelo Araos volvió a sumar minutos después de un año y un mes por el Corinthians de Brasil, elenco que lo tenía relegado y que ni siquiera lo citaba a los partidos.

La noticia cobra relevancia no sólo por el tiempo en que Araos llevaba sin jugar por el Timao, si no que también porque en febrero pasado había sido excluido de la Copa Libertadores y no tenía cabida en el equipo que dirige Tiago Nunes.

Leer también Fútbol La determinación final que tomó Corinthians con Ángelo Araos Deportes Sergio Vargas por demanda de Araos: La U no recibió USD$ 5 millones, sino que la mitad Deportes Ángelo Araos demandó a la U por 400 millones acusando trampa del club

Pese a lo anterior, Nunes volvió a confiar en el chileno y lo hizo ingresar en el minuto 79′ del cotejo ante el Novorizontino por el torneo Paulista. Pese a que Araos no pudo hacer mucho y se tuvo que conformar con que su escuadra igualara 1-1, volvió a sumar minutos y a tener el respaldo de su entrenador.

De esta forma, finalmente el volante nacional fue inscrito en la nómina de Corinthians para disputar el torneo estadual, y su estratego lo eligió en su regreso por sobre Vagner Love y Mateus Vi, dos de los jugadores más importantes que tenía el DT en el banco de suplentes.