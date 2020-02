Johnny Herrera y la U desde 2015: “Las veces que fuimos campeones fue mérito del plantel. Desde arriba aportaban muy poquito”

El arquero de Everton de Viña del Mar, Johnny Herrera, habló de todo con “Los Tenores”: su nueva etapa en el conjunto oro y cielo, su salida de la U y la relación con los dirigentes. Además no le cerró la puerta al pórtico de la Selección chilena.

Acerca de los ruleteros, Herrera señaló que son un buen equipo y que pelearán los primeros puestos del Campeonato Nacional. “En el plano futbolístico creo que somos un buen equipo, nos caímos en la fecha pasada pero es parte de, es parte del aprendizaje del año. Somos un equipo relativamente nuevo pero apuntamos a pelear, así que tranquilo a pesar del traspié, pero es de esperar que volvamos a los triunfos en el partido contra Unión Española el sábado”, manifestó.

Leer también Fútbol Johnny Herrera y su salida de la ‘U’: “Yo solo quería aportar para que el equipo saliera adelante” Deportes Johnny Herrera cuando enfrente a la U: “Será llanterío para allá, para acá, para todos lados” Deportes Johnny Herrera en su llegada a Everton:”Con todas las ganas de revertir este mal año”

También se refirió a la llegada de Sergio Vargas y de Rodrigo Goldberg a la dirigencia de la U, asegurando que su llegada no significó ningún cambio dentro de las gestiones del club. “Que hayan llegado ellos era más de lo mismo, más de las decisiones que se venían arrastrando con anterioridad con Sabino, que traía un técnico, lo echaban, traían a otro, este sacaba a Sabino y venía otro técnico que venía con Lagos, no le gustaba el técnico y lo echaban, traían a otro y sacaba a Lagos, ahora viene Vargas con el que tenían un técnico guardado ahí con Navarrete en un closet, descubrieron que era chanta y lo tuvieron que echar, subieron a otro técnico y así sucesivamente hasta el día de hoy, y lo más probable es que pase lo mismo con este técnico que hacen lo que quieran con él. Es como lo que más le acomoda en el minuto, es más de lo mismo”, aseveró.

En esa misma línea, el “Samurai” habló sobre la posible despedida que Azul Azul le tenía preparada mediante una conferencia de prensa. “Qué posibilidad tenía yo de sentarme al lado de ellos, si todos saben el trato que teníamos, la forma en que ellos manejaban el club, estaba en completo desacuerdo con lo que estaban haciendo, y obviamente al haber tanta discrepancia no dio lugar a una despedida como la que ellos pretendían. Siempre digo que el tiempo da la razón y estoy seguro que así va a ser”, aclaró.

“De mi parte salí tranquilo por todo lo que dejé en ese club. Solamente el futuro dirá si fue lo correcto o no“, expresó Johnny.



También tuvo palabras para su etapa como capitán de los azules, donde declaró que dar la cara era lo que tenía que hacer como líder del plantel. “Tenía que salir a dar la cara de todas las cagadas que se mandaron, uno tenía que salir no más, no era de otra forma. Y fue así desde el 2015 en adelante, no solamente cuando empecé a usar la jineta. Una cantidad de malas decisiones, de malas contrataciones de técnicos y de gerentes. Venía un gerente que no le gustaba el entrenador y lo cambiaba, llegaba otro técnico que no le gustaba el gerente y cambiaban al gerente, y así sucesivamente hasta el día de hoy. Entonces con esas decisiones obviamente que no iban a llegar a ningún lado. Las veces que fuimos campeones fue mérito de la gente que llegó y el plantel que estaba porque desde arriba aportaban muy poquito“, aseguró Herrera.

Asimismo criticó la llegada de Hernán Caputto a la banca de la U, manifestando que no era el indicado para dirigir a la escuadra laica y que dejar a una selección menor a punto de jugar un mundial revela los pocos valores que posee el entrenador. “Si contratan un técnico para que se haga cargo de los cadetes, y presenta un proyecto de cadetes, es obvio que era otro el objetivo que tenía él. Creo que lo había hecho relativamente bien en la selección pero también los dejó botados ad portas de un mundial, eso significa que son muy pocos los valores en cuanto a la relación con sus dirigidos, dejar a cabros de 15 o 16 años tirados ad portas de un mundial es como que en un barco el capitán se tire por la borda”, afirmó.

Finalmente habló de la selección nacional, señalando que siempre que lo necesiten, estará ahí para responder. “Yo estoy bien, entrenando bien, jugando bien y con harta confianza. La selección siempre va a estar ahí, yo tengo harta cercanía con la gente de la selección. A mí me llamaron cuando inició el proceso jugué un par de partidos importantes y si algún día me necesitan voy a estar ahí“, sentenció el guardameta.