Conmebol aclaró supuestas “presiones” a clubes por derechos de imagen en FIFA 20

Preocupación generó hace unos días una publicación del medio ESPN Brasil, quienes aseguraron que la participación de Colo Colo, y otros equipos sudamericanos, en Copa Libertadores corría riesgo ante su contrato de exclusividad de imagen con la empresa Konami para su juego Pro Evolution Soccer (PES).

River Plate, Boca Juniors, Palmeiras, Corinthians y Flamengo, entre otros, eran los equipos que corrían el riesgo de quedarse fuera de los torneos internacionales del 2020 por tener documentos firmados con la empresa japonesa. Sin embargo, el pasado miércoles quedó todo aclarado.

Mediante un comunicado, la Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol, sostuvo que: “la Confederación comunica que todos los equipos participantes en la CONMEBOL LIBERTADORES Y CONMEBOL SUDAMERICANA suscriben una carta de conformidad y compromiso que contiene sus derechos y obligaciones durante su participación en el torneo. Respecto a la exclusividad de parte de algún club, CONMEBOL señala que es posible la presencia de los clubes tanto en EA SPORTS como en otra empresa que explota los videojuegos“, expusieron.

“En este sentido cabe destacar que el club no puede ceder sus derechos sobre su participación en la CONMEBOL LIBERTADORES, puesto que éste es un derecho propio de la CONMEBOL. Sin embargo, el club sí podrá ceder sus propios derechos y aparecer así en otro contexto o categorías dentro del videojuego que no sea dentro del marco de la CONMEBOL Libertadores, Sudamericana y Recopa”, agregaron.

Dicho lo anterior, Colo Colo podrá ser utilizado en ambos juegos con sus respectivas licencias y lo más importante, no correrá riesgo su participación en el torneo internacional de clubes.

La actual directiva de CONMEBOL considera un eje fundamental en su estrategia de exposición y alcance internacional del fútbol sudamericano, su presencia en las plataformas de videojuegos, además de suponer un importante ingreso económico para el impulso del fútbol continental a través del aumento de premios para sus competiciones, o el desarrollo de programas como Evolución.

Entre los documentos firmados por los clubes participantes se encuentra el manual técnico de derechos comerciales y de marketing aplicable a todos ellos y que en su edición de 2019 establece lo siguiente:

“Licenciamiento para Videojuegos: Los derechos licenciados por los Clubes en este manual incluyen, pero no están limitados, al uso colectivo de la imagen de jugadores y entrenadores en grupo y al uso de los activos de propiedad intelectual de los Clubes (no limitado a sus marcas, escudos, uniformes, insignias y mascotas) para uso irrestricto en videojuegos en que los torneos serán presentados. Los referidos videojuegos podrán ser comercializados por la CONMEBOL a terceros para su explotación comercial y los Clubes le garantizan a la CONMEBOL que dichos derechos están libres de gravámenes o limitaciones. Cualquier limitación para explotación irrestricta de dichos derechos deberá ser previamente informada a la CONMEBOL, quien no tendrá ninguna responsabilidad frente a los Clubes y a terceros (jugadores, entrenadores etc.)”

La actual directiva de CONMEBOL cedió comercialmente los derechos de videojuegos de sus torneos más populares -CONMEBOL LIBERTADORES, CONMEBOL SUDAMERICANA Y CONMEBOL RECOPA- a la empresa EA SPORTS con la expresa autorización de los clubes y con el compromiso de los mismos de respetar el mencionado acuerdo. En este sentido anteriores directivas llegaron a acuerdos similares en temporadas anteriores– 2013, 2014 y 2015- con la compañía KONAMI, acuerdo que fue respetado de manera íntegra, tal como estipula los contratos legales y comerciales de la institución.

