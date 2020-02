Mayne-Nicholls y nuevo entrenador para Colo Colo: Nos gustaría que estuviera para el partido ante Wilstermann

Durante el martes pasado, y tras varios resultados negativos, Mario Salas dejó de ser el director técnico de Colo Colo.

Desde esa fecha han circulado nombres como Nicólas Cordova, Martin Lasarte y José Néstor Pékerman como posibles reemplazantes del “Comandante” a la banca “alba”.

Fue el vicepresidente de Blanco y Negro, Harold Mayne-Nicholls, quién no descartó ningún nombre anteriormente mencionado asegurando que buscan un entrenador que tenga experiencia nacional e internacionalmente. “Yo que no estoy a cargo de esto porque está Marcelo, he recibido uno 30 o 35 nombres distintos. Nosotros vamos a elegir de acuerdo a lo que nosotros pensamos, de acuerdo a lo que el gerente técnico nos va a proponer y de acuerdo a lo que el directorio termine decidiendo“, manifestó.

“Estamos buscando a alguien que tenga cierta experiencia, tanto en torneos internacionales como en ligas locales de cierta categoría, que evidentemente tenga mucho carácter y que juegue el fútbol que le gusta a los hinchas, que normalmente es jugar de manera ofensiva pero sin ser irresponsable“, prosiguió.

En esa misma línea, el dirigente señaló que lo ideal es que el nuevo cuerpo técnico pueda estar disponible para el primer encuentro de los “albos” por la Copa Libertadores ante el Jorge Wilstermann de Bolivia. “No nos podemos autoimponer un tiempo habiendo otra persona al otro lado que puede no estar disponible para ese momento. Nos encantaría que esté para el partido ante Wilstermann y evidentemente es nuestro principal objetivo, pero no nos podemos autoimponer que ya haya dirigido, que ya los conozca o que ya esté. Sería el mundo ideal pero si no, seguiremos trabajando hasta cumplir“, aseguró.

“Marcelo Espina no ha dejado de trabajar desde que esto se hizo público. Ha tenido y ha recibido una serie de alternativas de posibles comandos técnicos para el equipo y esperamos resolverlo a la brevedad posible para ir a jugar a Bolivia con un cuerpo técnico nuevo“, sentenció Mayne-Nicholls.