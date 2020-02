Claudio Borghi: “No estoy lejano a Colo Colo, pero de ahí a que me postule como técnico, no”

Poco más de 24 horas han pasado desde que Colo Colo confirmara que Mario Salas no seguirá siendo el DT de los albos para lo que resta de temporada. En ello, uno de los candidatos para asumir la banca del “cacique”, comentó la posibilidad de arribar a Macul.

Claudio Borghi conversó con ADN Deportes y sostuvo sobre la opción de regresar al Monumental que: “más que candidato popular, soy de la gente. Es sorprendente el cariño de la gente, porque hace 15 años estuve en Colo Colo y ahora vuelve a surgir todo otra vez”, partió comentando.

“Ofertas de trabajo tengo, pero el problema es que son siempre para solucionar algo de alguien que está en problemas entonces dices ‘yo no conozco tanto el club como para solucionar cosas y meterme en algo para empezar a explorar'”. Mucha gente dice que estoy ligado a Colo Colo, pero no participo de la noche alba, de la cena de todos los tiempos, del partido de todos los tiempos”, agregó.

Respecto a la imposibilidad de que pudiera llegar por sus críticas a Colo Colo: “critico a la parte deportiva, me contrataron para eso. Si Colo Colo juega mal, tengo que decirlo. Lo increíble es que cuando no das una buena opinión ese alguien se enoja, es muy raro el tema, pero yo no lo hago para que me llamen y me den gracias o me puteen”, aseveró.

“No sé si quiera volver. Yo no estoy lejano a Colo Colo, pero de ahí a que me postule como técnico, no, estoy muy lejos. Si existe el deseo se hablará, se charlará. No tengo ningún tipo de relación cercana con Marcelo Espina”, complementó.

Al finalizar, analizó la complejo que es tomar la banca de los albos: “después de la salida de (Agustín) Orión hay cosas muy llamativas. La salida de algunos jugadores es un poco sospechosa en cuanto a la forma y aquellos mensajes que tiran después me llaman mucho la atención”, cerró.