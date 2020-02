Claudio Borghi y opción de llegar a Colo Colo: “Es más una expresión de deseo que una realidad”

Casi 24 horas han pasado desde que ByN le informó a Mario Salas que no seguiría siendo el entrenador de Colo Colo. El “comandante” no pudo sostener más la presión de los cuatro partidos consecutivos que perdió y finalmente fue despedido por la concesionaria que dirige Aníbal Mosa.

En ello, la danza de candidatos para asumir el puesto de DT en la banca alba comenzó con fuerza y Martín Lasarte, José Néstor Pékerman y Nicolás Córdova son algunos de los nombres que podrían llegar al Monumental. Pero hay otro, que siempre termina siendo el candidato natural a las crisis del “cacique”.

Claudio Borghi comentó la posibilidad de regresar a Macul: “soy candidato natural, pero no sé si del directorio. ¿Para qué te van a llamar? Si me llaman por un ofrecimiento serio, podría verlo. A veces te llaman para descartarte, que preguntan y luego dicen ‘estamos muy lejos’ o que pasa eso de que ‘es muy caro para nosotros’, que te deja mal con la gente”, dijo el hoy comentarista del CDF.

“Siempre se agradece algún ofrecimiento de trabajo, cuando uno lo tiene quiere mantenerlo y cuando no, lo quiere conseguir. Pero creo que es más una expresión de deseo que una realidad“, complementó el trasandino.

El multicampaón con los albos insistió en que: “el trabajo se agradece, repito, y soy colocolino. Eso tira. A mí Argentinos Juniors me tiró en dos oportunidades peleando el descenso, pero bastaba un llamado, fue mi casa de los 9 a los 22 años y luego como entrenador. Lo adoro. Es un cariño diferente a Colo Colo que lo conocí a los 28. Muy pocos saben que yo hice todas las etapas: escuela de fútbol, centro de formación, inferiores, ayudante técnico y entrenador. Es muy importante en mi vida, pero no basta”, sostuvo.

“Muchos dicen que lo que hice fue fácil, pero 14 o 15 técnicos no lo pudieron hacer. Es curioso, se supone que soy el huevón menos estable y el que más tiempo estuve. Es muy desgastante, el colocolino está de forma transversal, uno no puede escapar. Ahora que hablo algunas pavadas en televisión algunos hinchas se enojan porque critico a Colo Colo porque no entienden mi función”, complementó.