Mayne-Nicholls pidió endurecer sanciones en ley de seguridad en los estadios

Harold Mayne-Nicholls, vicepresidente de Colo Colo analizó los incidentes ocurridos en el clásico ante Universidad Católica y el duelo ante Curicó Unido.

En conversación con Los Tenores, el directivo lamentó lo que sucedió en la cancha del estadio Monumental. “Lo del domingo pasado fue lamentable y doloroso. Además nos llenó de impotencia a los que estábamos ahí por más que tomamos los resguardos. Tenemos ocho personas identificadas dentro de los que estuvieron en los desórdenes”.

Ante los desmanes ocurridos en Macul, Mayne Nicholls señaló que fueron realizados por gente que no está vinculada al movimiento social. “Esta gente lucha para que le levanten el código 102. Ellos luchan para que no haya más fútbol como no pueden entrar. Quieren quitarle la posibilidad a todos, debido a su mala conducta. Se organizan de tal manera que las autoridades no pueden controlarlas”.

Pensando en el duelo ante Curicó Unido, el expresidente de la ANFP aseguró que están confiados en poder obtener un buen resultado. “Es un partido que esperamos sea un gran espectáculo. Que la gente disfrute y nos interesa ganar el partido para seguir adelante con todo lo que nos viene la próxima semana, con la Copa Libertadores. Los vi a todos muy metidos en el partido”.

Incluso, respaldó el trabajo de Mario Salas asegurando que no se percibe un mal ambiente. “Siempre he creído que los entrenadores están en los clubes porque hay algo más que lo que entregan en 90 minutos. Yo voy a los entrenamientos y se sabe cuándo las cosas están mal. No sé si he perdido el olfato pero no lo he visto”.

El directivo confesó que deben realizarse modificaciones importantes en las leyes que rigen los partidos de fútbol. “Creo que tiene que haber un cambio sustancial en la ley de violencia en los estadios. Yo no voy a exigir, pero si conversar con los autoridades. Estas turbas actúan muy organizadas y causan un daño a la comunidad de manera terrible. Ya no solo son las barras bravas, hay muchísimos más involucrados”.