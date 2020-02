El complejo momento que vive Iván Rossi: “Llega un momento que te explota la cabeza”

Llegó a Colo Colo en agosto del año pasado, pero pasó sin pena ni gloria. El volante argentino Iván Rossi jugó un par de partidos en el cuadro albo, pero dejó la institución tras la irregularidad presentada en su estancia en el Monumental.

De regreso en Argentina, pues su pase pertenece a River Plate, el mediocampista no encuentra su mejor momento y al contrario, lo pasa mal con los millonarios: “es complicado no entrenar con el plantel”, partió comentando en conversación con Olé.

“Uno va para estar bien físicamente y porque cobra un sueldo, pero llega un momento que te explota la cabeza. Yo no pido hacer fútbol, pero por lo menos que me dejen estar trotando con mis compañeros”, agregó el trasandino.

Respecto a los motivos de su postergación, Rossi dijo no entender la decisión del DT, pese a que tiene “una buena relación con los chicos y el cuerpo técnico. Respeto la decisión de Marcelo. A mí me gustaría trabajar a la par del resto pero esas son las normas”, dijo.

“Tuvimos muchas charlas con Gallardo y siempre me fue de frente. Siempre me marcó que era un gran jugador pero que no rendía al nivel que él quería en los entrenamientos”, concluyó.