Musicólogo Juan Pablo González y ausencia de orquesta en Viña 2023: “Va a ser una especie de karaoke al aire libre”

El pasado 28 de enero, se dio a conocer que el Festival de Viña del Mar 2023 no tendrá una orquesta en vivo por primera vez en seis décadas.

De acuerdo a lo expuesto por el productor general del certamen, Daniel Merino, en conversación con La Tercera, los motivos para no contar con este cuerpo de músicos se deben a una optimización de costos y resguardos por la pandemia.

Los motivos

“La orquesta se va a quedar en Santiago y todo se va a llevar envasado al festival. No vamos a llevar a 30 músicos, nos sumaría 30 personas más, pero todo se graba en un estudio con calidad profesional, con el mismo staff de los últimos años. En ese sentido, le agradecemos al maestro Carlos Figueroa (NdR: director de la orquesta), con quien hemos trabajado muy. Él va a estar en Viña, dirigiendo el sistema digital que se va a usar”, indicó el productor.

En ese sentido, Merino recalcó que “esto en ningún caso va a ir en desmedro de la competencia ni del festival. Las pistas se están grabando, hay un sistema para dispararlas con la calidad que merece un evento como este”.

Este anunció provocó la molestia de algunos gremios, como por ejemplo, la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD). “Nos parece que prescindir de la orquesta en vivo atenta contra la base de un evento de estas características, que se ha convertido en el festival más importante de Latinoamérica y donde la música es el corazón que le da vida y valor”, expuso el gremio.

“Se pierde una identidad”

Este martes, País ADN conversó con Juan Pablo González, musicólogo y director del Magíster en Musicología de la Universidad Alberto Hurtado, quien se refirió a la ausencia física de la orquesta en el Festival de Viña del Mar 2023.

“La orquesta siempre ha estado, tiene una presencia, un rol, es una protagonista, es consustancial al festival (…) A lo mejor mañana deciden hacer un mall (en la Quinta Vergara) y vamos a hacer el Festival de Viña en el Sausalito, que sería la acabose. Se pierde una identidad y lo mismo ocurre con la orquesta”, comenzó diciendo el académico.

“Ya venía un proceso de achicamiento de la orquesta, que tiene que ver con la electrónica, con la amplificación, ya con Carlos Figueroa los bronces se achican, se eliminan las cuerdas. Ya Figueroa no tenía una orquesta, tenía una combo, que es cuando tú tienes un instrumento de cada familia”, agregó.

“No sé cómo va a reaccionar el monstruo”

En esa línea, Juan Pablo González expuso que “el Festival de Viña sin orquesta va a ser una especie de karaoke al aire libre, y eso es una bofetada al público. Yo no sé cómo va a reaccionar el monstruo, y si empiezan a gritar queremos orquesta, qué van a hacer los animadores”.

“Yo respeto mucho a la producción, yo he producido eventos, y sé que es complejo. Es un emprendimiento y no me quiero meter ahí, y yo respeto la decisión de la producción. Yo estoy hablando de otra cosa, de patrimonio, de arte, de la experiencia del público, de los músicos chilenos. Estoy hablando de respetar una marca”, cerró el musicólogo.