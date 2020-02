Carmen Gloria Arroyo usó joyas mapuche en look de última noche de Viña 2020

View this post on Instagram

Última noche del @elfestivaldevina #viña2020 Con orgullo llevo un Trarilonco, que generalmente se usa en la cabeza en importantes ceremonias y cuando va como un collar se denomina Quilcai. También llevo unos bellos Chaguai (Aros). Entender y respetar nuestra cultura ancestral debe volverse una costumbre tan profunda hasta que nos sintamos orgullosos de ella!! Agradezco especialmente a Celeste Painepan de @akuchajoyas por el tremendo honor y confianza que me permite lucir con orgullo su maravilloso trabajo. Kume mongen 🙏 Pelo @karimmeplaza Maquillaje @loreto.diaz.munoz