Daniela Vega repasó a Ernesto Belloni tras sus polémicos dichos contra la farándula nacional

Tras el polémico video que Ernesto Belloni compartió en sus redes sociales durante esta tarde, la actriz Daniela Vega decidió utilizar su cuenta de Twitter para “repasar” al humorista que será parte de Viña2020.

Pese a que el mensaje publicado por la protagonista de Una Mujer Fantástica fue un tanto misterioso, se puede suponer que se refiere directamente al miembro de Morandé con Compañía y sus polémicos dichos en contra de la farándula nacional.

Esto, porque Daniela Vega hizo un post donde habla de un tal Ernesto, haciendo referencia al libro “La importancia de llamarse Ernesto”, de Oscar Wilde.

“¿Qué has leído Ernesto? Denigrar es una palabra cuyo significado quizá tampoco has podido leer en el diccionario. Tal vez porque en vez de leerla, la usas para ‘hacer reír'”, escribió la destacada intérprete nacional.

“La importancia de llamarse Ernesto” Seguro no lo leyó, quizá nunca supo quien lo escribió. Que has leído Ernesto ? Denigrar es una palabra cuyo significado quizá tampoco has podido leer en el diccionario. Tal vez porque en vez de leerla, la usas para “hacer reír”.

— Daniela Vega (@danivega) February 23, 2020