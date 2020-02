Cristián de la Fuente e incidentes en Viña: “Esto no es lo que hay que mostrar de nuestro país”

En el contexto de las manifestaciones que se han desarrollado durante esta jornada en la previa del Festival de Viña del Mar, tres figuras entregaron su opinión sobre los incidentes registrados en la ciudad.

“Es triste, porque el festival es una época de alegría, es una celebración de Viña hacia el mundo“, comentó el actor Cristián de la Fuente.

Agregó que “obviamente hay un descontento y estamos trabajando por un Chile mejor, pero creo que la violencia y ver esta nube negra aquí adentro y ensuciar el festival, no es la respuesta“.

Francisca Ayala y Hotuiti Teao también se refirieron a los incidentes. “Ojalá lo podamos ver de manera tranquila, por todas las familias que han venido esta noche a ver a su artista favorito, a pasar un momento lindo, después de todo lo que ha pasado en el país. Este es un momento para darle un respiro a nuestro Chile“, sostuvo Ayala.

En tanto, Hotuiti señaló que “al final lo que estamos viendo es que justamente están tratando de frenar todos los eventos públicos, no sé para qué si todos sabemos que el mensaje ya se dio en octubre y hay que seguir de manera pacífica y sin destruir nuestro país“.

El modelo y empresario también hizo un llamado a resguardar a las instituciones de la nación, “porque sin respeto a ellas no vamos a hacer nada”.

“Apoyo definitivamente que hay que hacer cambios en nuestro país, pero no de esta forma. Además, esto es una fiesta que ya es una tradición, no solamente de este país, sino también de Sudamérica y todos los hispanohablantes. No lo embarremos por esta mala manera de expresarse“, concluyó el oriundo de Rapa Nui.