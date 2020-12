Katy Perry lanzó su nueva canción “Not the End of the World” con Zooey Deschanel como protagonista

Este lunes, Katy Perry sorprendió a su fanaticada con el lanzamiento del videoclip de “Not the End of the World”, perteneciente a su álbum Smile.

Pese a que la canción ya era conocida por sus seguidores y seguidoras de todo el mundo, la artista estadounidense no había lanzado el video oficial del tema.

Fue por esta razón que sorprendió a sus fans, ya que el video está protagonizado nada más ni nada menos que por la actriz Zooey Deschanel, su “clon”.

Es más, el lanzamiento del videoclip se convirtió rápidamente en tendencias en redes sociales, donde muchos usuarios aseguraron que “no sabían que necesitaban un video de Katy Perry protagonizado por Zooey Deschanel”.

I never thought Zooey Deschanel will play as Katy Perry in 2020. What a year of surprises! 😂 pic.twitter.com/WHWQSS4zlS — © (@alphafemalestan) December 21, 2020

zooey deschanel convincing herself that she’s katy perry before giving a performance of not the end of the world pic.twitter.com/v0asic0FXQ — sarah ☻ (@xkatycatsarah) December 21, 2020

Zooey Deschanel as Katy Perry was so funny lmaooo I love her — . (@KatyGlobal) December 21, 2020