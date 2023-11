“El ser humano se equivoca, pero yo no estoy para enjuiciar”: Angélica Castro habla por primera vez de la infidelidad de Cristián de la Fuente

Angélica Castro decidió compartir detalles íntimos de su vida familiar en una reciente entrevista. Este año ha sido particularmente difícil para la locutora, con su hija Laura siendo víctima de un ataque armado que resultó en una herida de bala. Y además, enfrentó un quiebre matrimonial con Cristián de la Fuente, después de que se hiciera público un video en el que el actor le era infiel.

En la entrevista con la revista Velvet, Angélica Castro mencionó que a veces le sorprende que la gente se enfoque más en el tema de su separación cuando, desde su perspectiva, el quiebre personal más significativo fue el asalto que sufrió su hija.

No está viviendo junto a Cristián de la Fuente

Mientras que, en relación con su proceso de separación de Cristián de la Fuente, indicó que “ha sido un proceso muy complejo, muy difícil (…) Lamentablemente es algo que pasa todos los días y lo viven muchas personas. En matrimonios de muchos años es bastante recurrente, no es algo tan extraño“.

Sobre su situación actual con el actor, Angélica aclaró que “efectivamente estamos separados, no estamos viviendo juntos desde hace más de un año“. Tras ello, Respecto a si el actor se hospeda en su hogar cuando viene a Chile, la comunicadora expresó: “Con todo respeto, lo que yo haga o no, es parte de mi vida privada y no voy a entrar a darle explicaciones a nadie. Por lo demás, Cristián es el papá de Laura y tiene todo mi apoyo para que siempre comparta con nuestra razón de existir: ¡nuestra Laura!“.

Más adelante, al ser consultada de si podría reconciliarse a nivel amoroso con Cristián de la Fuente, Angélica Castro respondió: “Estoy sanando (…) No estoy abierta ni cerrada a nada“.

Su reflexión sobre la infidelidad del actor

Finalmente, al reflexionar sobre el escándalo que fue la infidelidad de Cristián de la Fuente, Angélica Castro expuso que está tranquila. “¿Vergüenza de qué? ¿Me voy a esconder de qué? No soy ni la primera ni la última persona a la que le va a pasar algo así. Y la vida sigue“, afirmó.

Luego, agregó: “Más que nunca me tengo que cuidar, más que nunca me tengo que levantar. Y no creo que el ser humano haga daño por querer hacerlo. El ser humano se equivoca, pero yo no estoy para enjuiciar ni tirar piedras. ¿Eso disminuye el dolor? ¿Hace que uno diga ‘ya, no pasa nada’ o le bajo el volumen a lo que estoy viviendo? ¡No! Al revés”.

“Lo que he hecho es permitirme sentir todo lo que sienta. Es vivir la montaña rusa que es la vida. Hay gente que vive empepada para no sentir. Yo soy al revés. Toda la vida he sido así. Cuando le dispararon a la Laura me ofrecían pastillas y yo decía que no. Quiero vivir este momento. Quiero enfrentarlo, quiero estar, con todos mis sentidos. Porque por algo me tocó esto. Lo mismo ahora”, adicionó y cerró.