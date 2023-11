Kenita Larraín da su opinión sobre la polola de 18 años de Marcelo Ríos

La noticia sobre la presunta nueva relación de Marcelo “Chino” Ríos con Chelsea, una joven de 18 años e hija de su preparador físico, ha generado estupor en el ámbito del espectáculo nacional. La exesposa del extenista, Kenita Larraín, expresó su opinión sobre esta revelación durante la emisión de Sígueme en TV+.

Kenita Larraín comenzó diciendo: “Me sorprende. Me sorprende la noticia, pero también confirma las palabras de Marcelo, que esto (su matrimonio) venía hace mucho tiempo mal“. Este nuevo romance fue dado a conocer por Cecilia Gutiérrez en el mismo programa, detallando que la relación entre Marcelo Ríos y Chelsea lleva dos meses, siendo ya de conocimiento en su círculo cercano.

Tras ello, al ser consultada sobre la diferencia de edad entre Marcelo Ríos, de 47 años, y la joven de 18 años, Kenita Larraín aclaró primero que no ve a Marcelo desde el año 2005. Luego, comentó que “esta niña podría tener cierta madurez y ser mucho más grande emocionalmente respecto a la edad que tiene. Pero obviamente no deja de sorprender que haya 29 años de diferencia”.

Cree que ayudará al extenista a rejuvenecerse

Más adelante, Kenita Larraín reconoció que, a pesar de la sorpresa, es posible que la relación haga feliz a Marcelo Ríos, sugiriendo que relacionarse con personas más jóvenes pude ayudarlo a sentirse mejor. “Cuando las personas se relacionan con gente más joven, también cambia la energía y rejuvenece“, afirmó.

Posteriormente, la numeróloga admitió que algo no cuadra del todo en esta dinámica, ya que Marcelo Ríos no encajaría en el estereotipo de alguien más joven. A pesar de sus observaciones, Kenita sostuvo que Chino Ríos “no tiene el perfil de alguien como muy niño… No lo veo como uno mira a (Arturo) Longton, como más cabro chico… Lo veo como igual power, potente, con personalidad fuerte“.

Aunque, finalmente, acerca de este nuevo romance del extenista, Kenita Larraín concluyó que “no sé cómo expresar esta dinámica, pero a ambos les deseo lo mejor“.