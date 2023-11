A propósito de la situación clínica de Carlos Caszely: Carmen Gloria Arroyo revela que sufrió un accidente cerebrovascular

El impacto del reciente accidente cerebrovascular (ACV) sufrido por Carlos Caszely ha resonado en todo el país. Y en un giro inesperado, Carmen Gloria Arroyo reveló en el programa Buenos Días a Todos que ella también experimentó un ACV durante la grabación de su programa hace seis años.

En sus propias palabras, la abogada describió la situación: “Grabando un capítulo, la editora y el director del programa comenzaron a ver por las pantallas que yo estaba extraña y comenzaron a preguntar si me sentía bien. Yo estaba bien, pero interrumpen el programa y llega la enfermera del canal. Me pasan un espejo y vi que se me había caído la mitad de cara. La mitad de mi rostro era distinta”.

Ante esta situación, la presentadora de Carmen Gloria a tu servicio fue sometida a un procedimiento médico que incluyó la realización de una angio mediante un catéter desde el área de la ingle. “Me tuvieron que hacer una angio. Un catéter por el sector de la ingle. Y por una venita y una bomba me fueron destapando hasta el lugar donde estaba el taco, por decirlo así. Y eso significó una semana en la clínica“, detalló Carmen Gloria Arroyo.

La delicada situación del “Chino”

En relación con el estado de salud de Carlos Caszely, quien fue trasladado a un centro asistencial después de manifestar síntomas durante un almuerzo con su hijo, se informó recientemente que el exgoleador se encuentra en proceso de recuperación.

Desde el mundo del fútbol, varios jugadores y equipos han solidarizado con el “Chino”. “¡Pronta recuperación, don Carlos! El ídolo Carlos Caszely está pasando por una delicada situación de salud. Desde nuestra institución, su casa, le deseamos una pronta mejoría a esta leyenda del Cacique”, expresó el Club Social y Deportivo Colo Colo a través de su cuenta en X.