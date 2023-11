Los padres de Los Venegas, Jorge Gajardo y Mónica Carrasco, fueron entrevistados en Not News, donde abordaron diversos temas, incluyendo el éxito de la serie de TVN y cuestiones políticas. Durante la conversación con Nicolás Larraín, la actriz expresó arrepentimiento por su participación en la franja del Apruebo durante el proceso constitucional anterior.

Durante la conversación, la mamá y esposa de Los Venegas admitió que apoyar la constituyente fue interesante, pero reconoció que la forma en que se llevó a cabo no reflejó la comprensión de lo que los chilenos realmente querían. “Haber apoyado esa constituyente era interesante, pero creo que se hizo de forma muy, no entendiendo lo que los chilenos querían. Y por eso me tapo la cara”, comentó.

Luego, Mónica Carrasco agregó que en ese momento no comprendió que la propuesta de nueva Constitución de la Convención Constitucional no era lo que la mayoría de los chilenos deseaba y admitió: “No entendí yo, en ese momento, que esa constituyente no era lo que los chilenos querían. Por eso me hago una autocrítica. Fui incapaz de darme cuenta de que eso no hacía sentido a la mayoría de los chilenos“.

Las consecuencias de su involucramiento en política

Tras ello, Mónica Carrasco sostuvo que haber participado en la campaña de una opción que perdió rotundamente en el plebiscito (solo obtuvo el 38% de los votos), no le afectó laboral ni personalmente. “La gente acepta“, aseguró. De esta manera, aunque señaló que no tuvo costos para ellos, la mamá y esposa de Los Venegas afirmó que “no deberíamos haberlo hecho“.

Por otro lado, Jorge Gajardo, exalcalde de La Florida, también compartió su perspectiva, indicando que lamenta su participación en la política y mencionó que convivir con los políticos fue una experiencia desagradable: “Me fui asqueado de la política“.