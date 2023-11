Sebastián Ramírez generó revuelo en las redes sociales al abordar sus futuros proyectos televisivos. Ante las especulaciones sobre su participación en el reality Tierra Brava de Canal 13, el exparticipante de Gran Hermano hizo declaraciones que resolvieron las dudas de sus seguidores.

En un tono característico, Seba Ramírez expresó: “¿Cómo están amigos y enemigos de mis redes sociales? Amigos, les quiero contar, me llaman de diarios, de radios, de todas partes, para preguntarme en qué estoy, qué va a ser de mi futuro. Y yo no doy entrevistas. Ustedes saben que Juan Román Riquelme (como se autodenominam no da entrevistas“.

Tras ello, descartó su presencia en Tierra Brava, el programa de telerrealidad de Canal 13 que se graba en una hacienda en Perú. “No voy a entrar a ningún reality, todavía. Por lo menos en seis, siete meses. Van a descansar de mí y yo también de ustedes“, afirmó Sebastián Ramírez. De esta manera, el polémico concursante dio a entender que su regreso a la televisión no ocurrirá en el corto plazo, permitiendo un periodo de pausa tanto para él como para su audiencia.

Aprovechó de enviarle un mensaje a sus detractores

En relación a su supuesto ingreso a Tierra Brava, Seba Ramírez declaró con su estilo peculiar: “No paja (pasa) ná“. Esta expresión sugiere que, posiblemente, las negociaciones económicas podrían no haber llegado a un acuerdo beneficioso para ambas partes, siendo un factor determinante en su decisión de no participar.

Además, el participante de Gran Hermano dejó entrever que su regreso a la pantalla chica será en sus propios términos: “Juan Román Riquelme se va a meter cuando él quiere. Y yo creo que va a pasar un tiempito“.

Finalizando su mensaje, Sebastián Ramírez no escatimó en palabras para aquellos que lo critican en redes sociales: “A los tres, cuatro, cinco pelagatos, ahueonaos que me escriben pura mala onda… Les quiero mandar un recado: que la chup…“.