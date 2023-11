“Todos a placa”: Gran Hermano hace cambio en el juego que dejó felices a los participantes

Un importante cambio en el juego anunció durante la noche de este lunes 13 de noviembre la animadora del reality show de Chilevisión, Gran Hermano, al mostrar el contenido de un sobre azul que señalaba en grandes letras que esta semana van “Todos a placa”.

La noticia, fue recibida con aplausos y caras de felicidad de parte de los siete jugadores que se mantienen al interior de la casa ubicada en Buenos Aires, ya que la conductora les confirmó además que de ahora en adelante y hasta el fin del programa ya no tendrán que votar para eliminarse entre ellos.

La emoción de la Pincoya y las nuevas reglas

Así, luego que Diana Bolocco confirmara que “no van a tener que nominar nunca más a sus compañeros”, Jennifer Galvarini, más conocida como Pincoya por el público y sus compañeros, pidió la palabra para comentar la noticia.

Al tomar la palabra, Jennifer confidenció entre lágrimas que había hablado en el confesionario con Gran Hermano para contarle algunas cosas, indicando que “una de mis preocupaciones, mi tristeza y dolor en este momento era ir a nominar a los chiquillos, que quería hasta revelar los votos, porque era difícil, tenía pocas opciones y eso me estaba jugando una mala pasada. Ayer incluso allá afuera estuve llorando y dije que lata encariñarme con estos cabros, porque cuando ya te gana el corazón, cagai. Me piden que las abrace y después tengo que irlas a votar, me siento mal. Para mí era muy difícil hacerlo, así que estoy muy contenta que nos vayamos todos a placa no más”.

Tras el emotivo momento, la conductora de Gran Hermano contó en qué consisten las nuevas reglas del juego, señalando que desde ahora hasta el final del programa será el público quien tomará totalmente las decisiones sobre quién se queda y quién se va. “Ellos van a determinar la votación final de quien debe gana este juego”, explicó.

Luego, señaló que por lo mismo, se eliminan las nominaciones espontánea, fulminante y el voto legado.

Así, Diana Bolocco explicó que “todos van a ir a placa excepto quien salga líder de la semana, ese líder no va a ingresar a esa placa y va a tener el derecho y el deber de salvar a un compañero. Todos ingresan a placa y el líder salva a un compañero“, por lo que esta semana, de los siete jugadores, cinco van a conformar la placa definitiva ya que se van a salvar el líder y el salvado.

En tanto, el voto del público ahora será en positivo, es decir, las personas deberán votar por la persona que quieran salvar, por lo que el eliminado de cada domingo será el jugador que tenga menos votos.

Finalmente, ahora los jugadores también podrán llamar a votar por ellos mismos. ¿Qué te parecen estos cambios?