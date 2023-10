“Jubílate luego”: Sebastián hizo mea culpa en Gran Hermano que enfureció al público

Hace algunos días, el fiel público de Gran Hermano decidió que no gastaría un peso más en sacar a Sebastián Ramírez de la casa.

Esto porque el participante ha sido una y otra vez denunciado por sus actitudes machistas, violentas y homofóbicas, y fue apenas sancionado, por esto último, con un envío directo a placa.

Una situación que ha indignado a la gente, que por ello optó por no votar por él para que deje el juego, y a cambio de esto organizarse para aislarlo y eliminar a amigos como Raimundo y Pancho.

Sin embargo, este plan ha tenido una lectura completamente distinta para el espacio, sus integrantes y para el mismo chico reality, que entregó un discurso de agradecimiento de lo más inesperado tras salvarse el domingo.

Sebastián y su mea culpa

Así, el más polémico del encierro no encontró nada mejor que tomar la palabra para enviarle un mensaje a su público.

“Acá yo no soy un personaje, solo tengo 37 años y acá yo vuelvo a ser un niño. Yo le digo a los chiquillos, aprovechen estas oportunidades de realities”, comenzó.

Y empezó a explicar parte de su actuar en el reality: “Cuando me llega esta oportunidad, la disfruto al máximo, vuelvo a tener 15 años… qué rico tirar sustancias, qué rico tirar agua, qué rico bromear, qué rico ser un niño, tener 20, 18 años”.

Posterior a eso, agregó que “les digo acá a los cabros, estas son oportunidades que se aprovechan. Volver a tener 20 es la raja, por cuatro meses… es algo que yo disfruto mucho”.

Luego, según sus propias palabras, “se abrió” y manifestó que “a mí me ha costado, no me ha tocado fácil, he estado fome un par de años por problemas… hay personas que no te dejan ser el mejor. Me ha costado”.

Después apuntó a Bambino, señalando que “cuando lo veo más cabro que yo, un poco perdido en el sistema, hay que darle un empujón. Por eso ayer en la cena le dije ‘no lo crucifiquen por una cosa que pasó, que lo funaron por una estupidez’. Todos hablamos estupideces en televisión, algunas veces se nos salen cosas, a mí se me han salido varias, pero no es para llegar y matar a una persona”.

“Acá se pueden ir muchas cosas de contexto, la gente las malinterpreta súper mal, yo jamás voy a jugar sucio con un cabro que tiene diez años, doce menos que yo. A la Cony la voy a tirar pa arriba, algunas veces me saca los choros del canasto, pero jamás voy a estar con la mala intención… jamás voy a jugar sucio, tratar de dejar mal a un cabro que primera vez que está en esto. Yo juego limpio, me divierto… sé que soy chupete de fierro, pero jamás voy a estar con la mala intención. La gente sabe afuera que yo siempre hablo con la verdad”, añadió.

Un discurso que impactó en plataformas como X, donde muchos no le creyeron nada, y recordaron cada uno de los hostigamientos y momentos agresivos que ha generado en el programa.

Aquí unos momentos de Sebastián "potenciando" a los demás participantes… NO, este no es el contenido que queremos ver en tv, lo tuyo Sebastián es machismo, misoginia, acoso y violencia. Lo de ahora es un asqueroso lavado de imagen #GranConstanza #ReinasBellas #GranHermanoChile pic.twitter.com/tP4tyf01OS — WeonRollero (@Weonrollero) October 30, 2023

Asumo que CHV pagó las horas extra de los guionistas que le armaron el discurso a Weastián. #GranHermanoCVH — Elquenoaporta (@elquenoaporta) October 30, 2023

Jubílate luego Sebastián y la CTM. Caes pésimo y la gente ya no te tolera tu comportamiento 😒 #GranConstanza — Sebastián Lillo ✨ (@SebaLillo_M) October 30, 2023

Sebastián, hay una diferencia entre volver a ser un niño y ser un acosador: el niño con sus acciones no busca hostigar ni mucho menos hacer daño a las personas. Ahí está la diferencia, machito asqueroso. #GranConstanza — carlos (@cvrlosp) October 30, 2023

Sebastián soy un niño, por eso tiro comida y hostigo a la gente 😭🥳,

Bien es un basado hay que entenderlo

Cony se chifla, si la cagué hice mi mea culpa 💅, la gente le tira hate es toxica..

Ahi mismo te das cuenta que el machismo esta presente #GranContanza#LaResistenciaLulo — Valerystar27 (@Valerystar270) October 30, 2023

sebastián hablando que a él no le a tocado fácil, sabi a qn no le a tocado fácil? a la mamá de su hija que la tiene que mantener sola porque este ridiculo no le paga la pensión, que asco este lavado de imagen #GranConstanza pic.twitter.com/iFVuSjSVaW — chai (@chaightv) October 30, 2023

el discurso de aparentemente lavado de imagen de sebastián:#GranConstanza #Distrito12 pic.twitter.com/TUM3b1061j — AVE FÉNIX | TEAM CONY (@deepest_f4nt4sy) October 30, 2023

pobre weon el sebastian, jubilate luego de los realitys #GranConstanza — anaís (@saborcitofresa) October 30, 2023

De esta forma, Sebastián Ramírez sorprendió con sus declaraciones en el último estelar de Gran Hermano. ¿Un lavado de imagen o un mea culpa honesto?