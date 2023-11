“Viví una situación de violencia física que debo superar con ayuda psicológica”: Angélica Sepúlveda explica por qué salió de Tierra Brava

En un giro sorprendente, el domingo 12 de noviembre Angélica Sepúlveda anunció su salida de Tierra Brava. La razón inicialmente declarada por la “Fierecilla de Yungay” fue una grave situación de maltrato animal. Ante lo que, el día siguiente, este lunes 13, Canal 13 emitió un comunicado acerca del caso de la ahora exparticipante del reality, donde expuso que ella también fue blanco de una agresión.

“Canal 13 informa que la participante Angélica Sepúlveda decidió dejar de participar en el programa Tierra Brava, al no estar de acuerdo con la sanción y multa aplicada a una compañera por una situación en su contra“, señaló el canal en el texto.

Y luego agregó: “Como Canal 13, reafirmamos la protección de cada uno de los participantes, velando siempre por un ambiente de respeto y seguridad entre ellos. Es así como se obliga a los participantes, a través de sus contratos respectivos, a mantener una conducta libre de violencia física, psicológica y verbal. Su no cumplimiento permite aplicar sanciones proporcionales a la falta“.

Angélica Sepúlveda dio su versión

Mientras que, también durante este lunes, la propia Angélica Sepúlveda entregó detalles acerca de la agresión que sufrió. En un reciente mensaje en su cuenta de Instagram, Angélica denunció haber sufrido una agresión física durante su participación en el reality. La participante, oriunda de Yungay, mencionó que como consecuencia de esta experiencia, ha iniciado un tratamiento psicológico.

“Hoy comienza el verdadero reality, y lo hago luchando mil batallas tristes por dentro con mil sonrisas por fuera“, expresó Angélica tras regresar a Chile. La publicación incluyó imágenes de su llegada al país y su encuentro con Aldo Rodríguez, su excompañero de 1810.

Posteriormente, Angélica Sepúlveda compartió detalles de la difícil situación que enfrentó en el reality: “Chicos y chicas guapas, viví una situación de violencia física que debo superar con ayuda psicológica (de mi bolsillo), porque no me siento bien“. Y añadió que “ya llegará el momento en que pueda contar todo, hoy por recomendación de mi abogado no daré entrevistas en ningún lugar“.

Finalmente, Angélica Sepúlveda señaló que “estuve tres semanas encerrada y de verdad me la jugué al 1.000% por este proyecto. Porque entré a ganarlo, aguantando las provocaciones diarias de muchos. Pero hay momentos donde abres los ojos y es mejor dar un paso al costado porque la balanza está muy torcida“.