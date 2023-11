"Vete a mie...": el feroz enojo de Adam Driver mientras promocionaba su nueva película

Parece ser que Adam Driver ha interiorizado, hasta cierto punto, el rol de villano en sus andanzas fuera de la pantalla grande.

Al menos durante los últimos días el actor, que adquirió gran popularidad por películas como Escenas de un matrimonio o la más reciente trilogía de Star Wars, explotó inesperadamente.

En plena promoción de su nuevo filme Ferrari, Driver tuvo palabras poco gratas para un miembro de la audiencia que acudió a ver el trabajo biográfico y se atrevió a elaborar una crítica.

“¿Qué opinas sobre las escenas del accidente? Se veían bastante duras, drásticas e incluso, para mí, cursis”, lanzó al micrófono el desconocido asistente.

“Vete a la mie… ¿no lo sé? Siguiente pregunta”, replicó escueto el artista estadounidense en la instancia de diálogo.

La situación causó una serie de risas al interior de la sala. Claro que para el grupo aquella también generó cierta incomodidad general.

When someone in the audience says the crash scenes in Ferrari “looked pretty harsh, drastic and I must say cheesy for me” and asked Adam what he thought pic.twitter.com/mXaF1LlTuf

— Adam Driver Central (@adamdrivercentl) November 12, 2023