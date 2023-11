Angélica Sepúlveda salió de Tierra Brava con potente acusación: “No puedo estar en el mismo lugar que mi agresor…”

La jornada de este domingo, el reality show de Canal 13 Tierra Brava de Canal 13, tuvo un giro inesperado: Angélica Sepúlveda reveló que salió del encierro.

A través de un mensaje que compartió en sus redes sociales, la chica reality explicó que abandonará el espacio y que este lunes llegará a Chile tras su corta participación.

“Ayer fue el gran 11/11 y llegó a mi repleto de energía y visualización, hoy es un día de sanación y liberación, de cualquier pensamiento, de dolor, desilusión y mañana, mañana estoy en Chile”, partió diciendo Sepúlveda.

“Que el universo se encargue de hacer justicia. Yo solo diré que jamás callaré o avalaré un hecho de maltrato animal, aún cuando me amenacen o agredan físicamente”, dijo.

La participante no profundizó más en el tema, aunque se puede inferir, que incluso, habría sufrido violencia física.

Angélica Sepúlveda sugirió detalles de su salida

En el mismo post, le respondió a distintas seguidoras que pronto podrá contar más pormenores del hecho.

“Ya podré contarles, y lo haré con detalles, porque la edición está muy extraña”, indicó.

Mientras que a otra persona le dijo: “Entré para ganar una final, pero lamentablemente no están los resguardos de seguridad mínimos. No renuncié, solo me alejé, porque no puedo estar en el mismo lugar que mi agresor”, cerró.