¿Se sumará a “Tierra Brava” o a “Gran Hermano”?: Angélica Sepúlveda pública su último posteo antes de ingresar a un reality

Fue hace unos días que Angélica Sepúlveda expuso que estaba cerca de ingresar un reality. En ese live de Instagram, la figura televisiva afirmó que estaba en negociaciones para sumarse a dos programas de telerrealidad. Y recientemente, Angélica subió su última publicación previo a ingresar a un reality, el que todavía se desconoce si se trata de Tierra Brava o Gran Hermano.

“Chiquillos queridos, tengo tres minutos para despedirme de ustedes. Solo tres minutos, por favor no me hagan preguntas. Solo quiero que me escuchen porque esto es súper rápido. Llegó la cuenta regresiva, ahora tengo tres minutos y desaparezco del mapa“, dijo Angélica Sepúlveda al comienzo en un nuevo live.

“Les quiero enviar mucho cariño, mucha energía positiva. Y que ustedes me la retribuyan a mí, porque sí voy nerviosa, estoy como súper ansiosa. Voy con todo. Voy así (tensa). Me costó mucho despedirme de mi familia, pero están todos contentos, están todos felices, enviándome todo el power“, añadió después.

“Hasta Yussef me escribió”

Más adelante, Angélica Sepúlveda expuso que “hasta Yussef me escribió. Ustedes chiquillos son unos copuchentos. Le escribieron a su Instagram diciendo que yo me iba. Así que, no sé, fue como entretenido de repente ver ahí que dentro de su enojo, me escribiera deseándome lo mejor. Así que voy con el corazoncito más contento todavía“.

Tras ello, la “Fierecilla de Yungay” entregó detalles acerca de esta nueva experiencia en el mundo de los realities. “A ver, qué les puedo decir… Es que no les puedo decir mucho, pero yo sé que ustedes estarán felices cuando me vean dónde voy a llegar. Eso, gracias. Chiquillos, muchas gracias a todos. Disfruten viendo este programa. Denme tiempo para entender a todos los personajes que hay, porque llego un poco despistada“, sostuvo.

Finalmente, Angélica Sepúlveda expresó: “Todos me están escribiendo que me cuide mucho, que no llegue a las manos. Yo creo que esta vez no voy a cometer esos errores. De hecho las manos las llevo amarraditas. Que me golpeen… Si alguien me quiere pegar, que me pegue fuerte. Pero yo no voy a reaccionar. No, esta vez no“.