Captan a Taylor Swift en romántica cena con Travis Kelce tras suspensión de su concierto en Argentina

Taylor Swift tiene totalmente revolucionado Buenos Aires, donde este jueves 9 de noviembre dio el primer concierto del “The Eras Tour”, desatando el fervor de los y las swifties que llegaron desde varias partes de Latinoamérica a Argentina.

Sin embargo, los fans que debían presenciar el segundo concierto de la cantante estadounidense en el Estadio Monumental de River Plate deberán esperar hasta el domingo 12 de noviembre luego que Taylor Swift reprogramara el show de este viernes debido a la intensa lluvia que cayó en la capital argentina.

Y ya que no se pudo presentar ante los y las swifties en lo que sería su segundo show en Buenos Aires, Taylor Swift aprovechó de salir a una romántica cena con su novio el jugador de fútbol americano, Travis Kelce, quien llegó justamente este viernes hasta la capital argentina para acompañarla en sus conciertos.

De acuerdo al diario La Nación, la pareja compartió una íntima cena en el lujoso restaurante Elena del hotel Four Seasons, ubicado en La Recoleta.

En el lugar, Taylor Swift y Travis Kelce fueron captados por algunos fans, quienes subieron videos a las redes sociales, donde se puede ver a la cantante estadounidense compartir con su novio y saludar a algunos de los comensales que se sorprendieron con su presencia en el lugar.

Según la prensa local, incluso se escuchó a la estadounidense saludar en español a algunas de las personas que estaban en las mesas cercanas a la suya.

🎥| Taylor and Travis out and about in Buenos Aires! pic.twitter.com/FVofRDiisI

— Taylor Swift Updates 🩵 (@swifferupdates) November 11, 2023