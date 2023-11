Nuevas fotos y Julio César involucrado: Cass Zamorano reveló más detalles de su apasionada noche con Raimundo

Cass Zamorano decidió seguir con el ventilador prendido y contar nuevos detalles de la infidelidad de Raimundo Cerda a Alessia Traverso.

Es que la joven, que fue captada a los besos en un ascensor con la llamada Guagua Rusa, en unas imágenes que difundió el diario La Hora, fue al panel del programa Sígueme a revelar su verdad.

Y ahí comentó algunas cosas que, de inmediato, llamaron la atención de Julia Vial, la conductora, y sus panelistas.

Por ejemplo, la veterinaria comentó que en la fiesta donde conoció al rubio, no solo estaba Ignacia Michelson, quien los presentó, sino que además un importante personaje de Gran Hermano: Julio César Rodríguez.

Cass y los detalles de su amorío con Raimundo

Así, la ex Resistiré indicó que “no sé si hizo el loco, pero él estaba al lado de nosotros. No tengo constancia si nos miró fijamente o no, pero estaba en la mesa del lado”.

Y que “no sé si nos vio dándonos besos, pero había mucha gente y no fue algo piola. Estábamos de la mano en la fiesta”.

De hecho, también contó que se saludaron, y que conversó con NatuPau, la polola del conductor que también estaba en el lugar.

E incluso sostuvo que el rostro de CHV también había interactuado con Michelson, ya que las mesas estaban muy pegadas.

Junto a esto, en el programa farandulero mostraron nuevas fotos del affaire de Rai y Zamorano, donde se ven caminando por Providencia.

De esta forma, los coletazos tras la viralización del amorío entre Raimundo Cerda y Cass Zamorano continúan. Y ahora, con Julio César sumándose como protagonista. ¿Los habrá visto besándose o no?