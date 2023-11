Michelson hundió a Raimundo: aseguró que también engañó a Alessia con una de sus amigas

Nacha Michelson es el reflejo vivo de aquella frase “para qué me invitan si saben como me pongo”. Y reveló nuevos detalles de la infidelidad de Raimundo Cerda a Alessia Traverso.

La chica reality hizo un live junto a Cass Zamorano, la rubia que apareció en unos videos besándose con la llamada Guagua Rusa.

Unas imágenes publicadas por el diario La Hora, donde se ve al joven de lo más apasionado con la ex Resistiré, que dejaron la grande no solo en el cibermundo, sino también en el programa.

Esto porque el participante decidió acudir hasta el estelar animado por Diana Bolocco a pedirle perdón a la aspirante a cantante.

“Disculpas a la Alessia por todo lo que puede estar pasando en este minuto… si quiero intentar algo con ella… me importa su seguridad, su integridad, disculpas a ella y a su familia”, fue lo primero que dijo.

Un momento donde se unieron a la conversación no solo los panelistas de GH, Fran García-Huidobro y Michael Roldán, sino también Bambino, presente tras su expulsión, la mismísima Cass en un contacto telefónico y hasta el manager de Cerda, que arribó al estudio a tratar de defender lo indefendible.

Michelson y las infidelidades de Raimundo

Así, tras un capítulo de alto impacto, Zamorano decidió seguir con un live en sus redes sociales. Uno al que se unió nada menos que Ignacia Michelson, su amiga y quien habría presentado a Rai con la rubia.

“Yo siempre hablo cuando sé… ese día nos juntamos en el after, entonces esta es la verdad: Rai estaba en el after, Cass estaba en el after. Yo los presenté, porque Cass me fue a saludar, yo también. Y yo me fui al baño y ahí fue que se quedaron conversando”, señaló.

Entonces, confesó una parte peor: “Yo a Alessia ya la había advertido de otra situación, pero ella no me creyó. Esto no fue casualidad, yo ya le había advertido y ella me dijo ‘yo prefiero creerle’. Y yo preferí no contar más, porque cuando yo sé algo cuento una vez y si no me creen me quedo piola”.

La Nacha presento a Rai y Cass en el After después de Solomun (evento que se perdio 🥹) Acá le creemos a la Nacha! Era el Rai y su manager jajaj !#GranConstanza pic.twitter.com/PUW6NFZIhp — Daniel Gómez (@Dannnnigomez) November 7, 2023

Luego, arremetió, manifestando que “lo que yo sé ya se lo dije a Alessia y no me creyó. Yo nunca más voy a volver a contarle algo a ella. Si a la persona le gusta apendejarse, pendejo va a ser siempre”.

Nacha dice que ya le contó algo a Alessia y no le creyó? #GranConstanza pic.twitter.com/vQ0Nz2arBH — nachO (@Michelsonfancl) November 7, 2023

Y dejó entrever una situación, donde el rubio también habría engañado con alguien más a Traverso. Una supuesta amiga.

“yo sé por ahí que entre las amigas si se cagan” estos afters chilenos #GranConstanza pic.twitter.com/6jEKh3KXri — nachO (@Michelsonfancl) November 7, 2023

Una declaración que, de inmediato, apuntó a Fran Maira, la misma blonda con la que Cerda anduvo tres años antes de ingresar al reality.

Michelson dijo "" yo lo único que puedo decir es que las amigas no se meten con los minos de las amigas y mejor me callo porque dejo la caga "" 😨😰😨

En mi opinión de vieja chismosa estoy segura que la Fran Maira se sigue comiendo a Rai #GranConstanza #GranHermanoCHV — Vico 😍 Conista ❤️‍🔥🌈 (@cony_vivi_) November 7, 2023

OMG LA MICHELSON REINA BELLA INSINUANDO QUE RAI CAGÓ A ALESSIA CON LA FRAN?!? 😱😱😱 (Saqué pantallazo en el momento justo de este movimiento de pelo ICONIC 🤣)#granhermanochv #reinasbellas #granConstanza #laresistenciacapelli pic.twitter.com/ymcOaAOTYq — Fer🇨🇱 (@Fernanda_Belen) November 7, 2023

Como que la Fran se fue con el Rai, La Michelson le contó a la Alessia y no le creyó 🫠#GranConstanza #GranHermanoCHV pic.twitter.com/P6dzwUXNY6 — 𝓒𝓪𝓻𝓲𝓽𝓸🌱 (@Carito_MR) November 7, 2023

Y también a una supuesta conocida de Diego Pánico, el mismo influencer que ha tratado de ingresar al encierro en reiteradas oportunidades.

Mi amiga igual se comió al rai Ctm tengo evidencia y dijo que estaba soltero con razón ayer la kas me andaba viendo las historias en Instagram #GranConstanza #GranHermano — diego panico0 (@diegopanico012) November 7, 2023

Resumen, Raimundo le fue infiel a Alessia con Cassandra, Catalina y Francisca Maira, todo en menos de dos semanas #GranConstanza — La Resistencia Capelli (@conyresistencia) November 7, 2023

De esta forma, Michelson afirmó que había tratado de que Alessia se diera cuenta de como era Raimundo. Una batalla perdida en la que finalmente la pseudo cantante terminó dándose cuenta de la peor manera.