Gran Hermano: Estas son las polémicas que sacaron a Sebastián Ramírez del reality de CHV

Sebastián Ramírez tuvo el paso más polémico que ha existido en un reality show. Y lo hizo en Gran Hermano.

Es que el concursante renunció por segunda vez este martes, saliendo de la casa tras una controvertida participación.

Una donde se llenó de denuncias en redes sociales, y generó rabia en los televidentes, ante las nulas sanciones que tuvo.

De hecho, fueron muchísimas las veces que en plataformas como X se pidió su expulsión, por episodios tan diversos como violentar una y otra vez a Cony Capelli o lanzarle insultos homo/transfóbicos a Viviana Acevedo.

Sebastián Ramírez y sus peores momentos

La violencia contra Cony Capelli

La relación de Sebastián y Cony fue compleja y llena de episodios de violencia. Sin embargo, hubo dos momentos de altísima tensión.

El primero, en la temporada uno, donde comenzaron a vincularse y tuvieron las peleas más extremas. Una situación que si bien no se mostró en la trasmisión, pero que sí la bailarina le contó a Raimundo Cerda.

“Cuando me iba, me perseguía… venía para acá afuera, él me seguía y me hablaba fuerte. Yo me iba a duchar y él me encerraba, yo desnuda, y eso se ve muy fuerte afuera”, le dijo.

CÓMO QUE SEBASTIÁN ENCERRABA A CONI EN EL BAÑO MIENTRAS ESTABA DESNUDA??? Y producción dejaba pasar eso?? @chilevision#GranHermanoCHV pic.twitter.com/BDKkMDcjJp — TEAM CONY 🩰✨ (@svmxcl) August 5, 2023

Una declaración que hizo que hasta la Ministra Antonia Orellana se pronunciara. “La violencia contra las mujeres no es un espectáculo. Segundo, desde que tomamos conocimiento de las declaraciones emitidas por un programa de televisión abierta, decidimos oficiar al Consejo Nacional de Televisión”, anunció, pidiendo explicaciones a CHV.

En tanto, en la temporada dos, el abusivo concursante entró con todo a hacerle la vida de cuadritos. Y armó un romance con Fran Maira solo para molestar a la joven.

Y, cuando esta se fue, la hostigó una y otra vez, en un círculo de violencia donde pasaba de regalonearla a decirle cosas tan graves como que “ni tú mamá te quiere”.

La homofobia del chico reality contra Vivi

No fue una vez que Sebastián se enfrentó a Viviana Acevedo. Es que siempre le tuvo sangre en el ojo, como se dice coloquialmente.

Esto porque la joven no solo es una competidora fuerte, que varias veces salió líder. Sin porque, además, la futbolista se involucró sentimentalmente tanto con Cony como con Fran, sus dos conquistas en la casa.

Por eso, constantemente la peló. Pero lo más grave ocurrió en una gala de eliminación, donde Ramírez la insultó diciéndole “te vai’ tú, Juana tres cocos”.

Aquí mejoré en algo el audio y se escucha que Sebastián le habría dicho “te vai’ tu, Juana tres cocos” a Viviana. Completamente inaceptable. Irá a mostrarlo al menos @chilevision? #LaResistenciaLulo #GranConstanza https://t.co/fI7RmoO06P pic.twitter.com/N8VWI4iAzJ — Felipe Quiroz Bunster (@fquirozbunster) October 23, 2023

Un hecho que hizo que el Movilh lo condenara y exigiera sanciones, que al final solo se materializaron en un envío a placa sin posibilidad de salvación.

Los acosos a Jorge, Bambino, iCata y Eskarcita

En tanto, el concursante también tuvo problemas con integrantes tan diversos como Jorge, Bambino, iCata y Eskarcita.

Con el primero, casi se fue a los golpes en la temporada uno del reality, en una desatada pelea que detuvo el programa. Y en la segunda, discutieron luego de que lo acusaran de robarles comida.

Con Bambino también vivió un encontrón, cuando este entró en el repechaje, y desencajado, se le lanzó a decirle cosas como que gracias a él estaba ahí y que él le daba trabajo.

En tanto, iCata hizo graves acusaciones tras su salida. “Yo creo que desde que el Seba se cambió de pieza, mi salud mental comenzó a empeorar por 1.000. Muy rápido, fue muy difícil la verdad”, dijo.

Y expresó que “me asusté. A mí me asustaba el Seba, me daba mucho miedo, por eso trataba de tenerlo como de lejitos y en la buena. Porque la agarraba contigo y… no sé, a mí me asustaba bastante la verdad y lo comenté con la Cony”.

La iCata se hacía la dormida para que el Seba no la molestará 😭#TheLulosShow #LaResistenciaLulo #GranConstanza pic.twitter.com/kJJSGjatLc — Paula (@Gayane_Mello) October 22, 2023

¿Y con Eskarcita? Constantemente la humilló, sobre todo en dos momentos: cuando le gritaron desde afuera y le dijo “que nadie la quería”. Y cuando Cony se chifló y le dio un ataque de celos porque supuestamente su amiga miraba al chico reality, lo que hizo que este enloqueciera y comenzara a gritonearla sin parar.

Su salida final, llena de locura

Sin embargo, lo peor quedó para el final. Y antes de su renuncia, enloqueció a la casa completa, por culpa de la comida.

No solo botó alimentos, que eran de todos. Si no que además se agarró con Skar, quien le gritó varias verdades sin miedo.

Un final escandaloso, tal como fue todo el paso por la casa de Sebastián Ramírez que, ojalá, por la salud mental de todos, nunca más vuelva a ningún tipo de encierro.