“Pásate un rollo”: Cony protagonizó incomprensible conflicto con Eskarcita en Gran Hermano

Cony Capelli se “chaló”, como dijeron sus propios fanáticos que la siguen, pese a todos sus errores, en Gran Hermano.

La bailarina protagonizó un incomprensible conflicto con Eskarcita, su amiga más leal dentro del encierro de CHV.

Es que la favorita del cibermundo generó una escena de celos con su partner, debido una vez más a Sebastián Ramírez.

Esto porque, supuestamente, la “reina de los memes” habría mirado más de la cuenta al chico reality, tras la fiesta de los viernes.

Cony versus Eskarcita

Así, el áspero diálogo comenzó luego de que Ramírez asustada a Scarlette Gálvez, nombre real de la participante, en la pieza que comparten.

Un hecho que hizo que Cony se molestara, y de inmediato encarara a su compañera. “Te observo todo el rato… a mí no me weí”, le lanzó.

Ante esto, su amiga le manifestó que se estaba equivocando: “Yo tengo códigos y ni cagando voy a mirarlo. De verdad te estay confundiendo mucho, estay peleando por algo que no pasa. Estay viendo cosas donde no las hay”.

“Te pido que te ubiques, porque te estoy observando”, arremetió Capelli, dejándola sentada sola en el patio.

Un conflicto que luego abordaron en el estelar en vivo. “Ya todo solucionado, la amistad va por encima de todas las cosas”, confesó Eskarcita.

Y la bailarina, expresó que “me chiflé, había cosas que no entendía, que no me calzaban. Hubo una discusión, pero lo solucionamos”.

Un hecho que también fue comentario obligado en redes sociales, donde algunos entendieron a la concursante y otros la lapidaron con todo.

se me chifló la cony 😊🔫 #GranConstanza — cami (cony’s version) (@volakami) November 6, 2023

"Te observo" le dice la #GranConstanza a la Skarcita, pásate un rollo, al final la Cony se va a quedar sola, sin amigas.#GranHermanoCHV — Rodrigo HL (@rodherlobsf) November 6, 2023

cony kla se chifló, se está pasando más rollos que la pincoya #GranConstanza — Madeꪶeꪗꪀ (@made_inchilee) November 6, 2023

te lavaron brigido la cabeza cony, rai, pincoya y weastian te hicieron la mente. 🤡 TE CHIFLASTE HERMANA, DATE CUENTA #GranConstanza — kytrw 🩰🐾 (@krtcyl3) November 6, 2023

La Cony ha tenido peleas absurdas pero está, debe ser la MÁS WEONA, un amiga date cuenta no alcanza, está ya perdida🤭🤭 #TheLulosShow #GranHermanoCHV — Terciopelo (@terciooopelo) November 6, 2023

De esta forma, Cony Capelli una vez más se transformó en protagonista de una noche donde, pese a que mostraron una discusión con su amiga, rápidamente dejó claro que se habían arreglado y pedido disculpas, asegurando que su difareo solo duró un ratito.