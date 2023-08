Ministra Orellana ya contactó a CHV por acoso a Coni en Gran Hermano: “La violencia contra las mujeres no es un espectáculo”

Preocupación es la que existe al interior del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género por las últimas confesiones de Coni Capelli en Gran Hermano.

La joven reveló en un clip, captado en la transmisión de Pluto TV, que Sebastián Ramírez, quien fuese su pareja en el reality, la había hostigado violentamente, más de una vez.

“Cuando yo me iba me perseguía, y es lo peor… Yo me venía para acá afuera, él me seguía y me hablaba fuerte”, le contó a su compañero Raimundo sobre sus constantes discusiones en el encierro.

Luego, la participante agregó que “me iba a duchar, y él me encerraba, yo (estando) desnuda. Eso se ve muy fuerte afuera”.

Ministra Orellana y la preocupación por Gran Hermano

Así, estas declaraciones generaron de todo en la opinión pública. Y también llegaron hasta la Ministra Antonia Orellana, que decidió pronunciarse al respecto.

“Primero quisiera decir que la violencia contra las mujeres no es un espectáculo. Segundo, desde que tomamos conocimiento de las declaraciones emitidas por un programa de televisión abierta decidimos oficiar al Consejo Nacional de Televisión”, dijo en exclusiva a ADN.cl.

Y agregó que “desde el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género contactamos a la producción para ofrecer asesoría y apoyo a quien hizo estas declaraciones, si ella así lo requiere”.

Junto a esto, recordó que “Chile ratificó el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo que impone un estándar en materia de acoso, abuso y violencia y que además ya se encuentra vigente en Argentina. No importan las modalidades contractuales de las personas que están en un programa de televisión, el canal y/o la productora, en tanto empleador, deben velar por el resguardo de los derechos de quienes participan”.

En tanto, desde CHV reconocieron a ADN la comunicación, indicando que “recibieron la carta y mantendrán la comunicación con el Ministerio”.

De esta forma, Gran Hermano sigue sumando polémicas. Y ahora los dichos de Coni que preocuparon a la ministra Orellana se suman a las denuncias de acoso sexual contra Fran Maira, la de maltrato animal a Bigote contra Lucas Crespo y Bambino y los cientos de reclamos en redes por el nulo respeto de las reglas del formato. ¿Qué seguirá?