“Hacen lo posible por hacerme sentir fuera de lugar”: Eskarcita terminó llorando tras pelea con Cony y Sebastián

Siempre nos da alegrías y risas, con sus salidas ingeniosas. Pero Eskarcita, la noche del domingo, hizo llorar a varios seguidores de Gran Hermano.

Es que la denominada Reina de los Memes lo pasó mal durante el fin de semana en el reality de CHV, debido a una pelea con Cony Capelli y Sebastián Ramírez.

Todo partió por una chifladura total de la bailarina, que se pasó todos los rollos respecto a que su amiga habría estado coqueteándole a su tóxica pareja dentro del encierro.

Una situación que generó una compleja discusión, donde la joven le terminó diciendo que no se hiciera la “víctima”, dicho ante el cual su compañera lloró amargamente.

Eskarcita y su renuncia

Así, después de esto, el problema continuó, ya que Sebastián comenzó a hostigarla una y otra vez con lo ocurrido.

Un hecho que hizo explotar de pena a la jugadora, que partió al confesionario a desahogarse y renunciar frente al Big.

“En verdad me siento como las hueas, quiero puro salir de aquí, me siento fuera de lugar, no me siento bien y esos comentarios que no confiaban en mí”, indicó.

Y agregó que “cuando por fin me sentía parte de algo, por una mala interpretación, o viendo cosas donde no las hay, hacen lo posible por hacerme sentir fuera de lugar”.

“Me siento tan fuera de lugar. Se me hizo tan difícil que confiaran en mí, tener un grupo estable y cuando por fin pasa, se rompe tan fácil con algo que ni siquiera es mi intención”, expresó.

que triste esta wea loco independiente si se arreglaron nadie merece sentirse sola weon no fue por lo mismo que apoyamos a la Cony? ESKARCITA TE AMO WEON YO ESTOY CONTIGO#GranConstanza pic.twitter.com/EMnZ0aLiVm — ✩ (@chileancountry) November 6, 2023

Luego, añadió aún llorando que “me pregunto por qué chucha vine. A veces siento que nadie quisiera que estuviera acá, en verdad me gustaría irme, no quiero seguir lidiando con estas cosas”.

Un desahogo que conmocionó a los televidentes, que le enviaron puro apoyo a la joven que tantas risas ha sacado en el programa.

Eskarcita: a veces siento que nadie quiere que esté acá😢 Reina Bella si supieras que queremos que llegues a la final y que nos alegras los días con tus frases y memes🩷 aguantaaa!! #GranConstanza pic.twitter.com/7lhPkp9ovr — Camila 👸🏼 (@camilamhr) November 6, 2023

Cuando la eskarcita dijo “encima el chico que me gusta ni me pela” FUI YO HERMANA 😭😭 #GranConstanza pic.twitter.com/BiZX75Bpml — karla ERAS tour 9-10/11🤍 (@karla76075584) November 6, 2023

eskarcita, no eres sombra de nadie ☹️#GranConstanza — anaís (@saborcitofresa) November 6, 2023

eskarcita esta enamora de hans como va a ver con otros ojos al weastian XDDDDD?????? que chucha wn — gabriel (@planettaslive) November 6, 2023

El rai le dijo que era la sombra de coni y a la eskarcita le quedó en mente hasta hoy 💔 #GranConstanza pic.twitter.com/sweq6hhjQd — Catalina (@Catalinabel3n) November 6, 2023

De esta forma, Eskarcita pasó su peor momento desde que llegó al encierro, y terminó quedándose igual en la casa, además de reconciliarse con Cony. Una amistad que la gente pide que llegue hasta la final.