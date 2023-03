“Me perdí todos los cumpleaños de mis hijos”: Ernesto Belloni se quiebra al contar que dejó su familia por su trabajo

Ernesto Belloni será el protagonista en un nuevo episodio de Te paso a buscar. En el programa de Canal 13, que es conducido por Francisco “Pancho” Saavedra, el comediante hablará de su trayectoria en el humor, de sus amistades, de su familia y de los cambios que ha tenido que hacer a su personaje, Che Copete, para adaptarlo a los nuevos tiempos.

En un adelanto del recorrido por Santiago que hará el exintegrante de Morandé con Compañía junto a Pancho Saavedra, Belloni se refirió a sus primeros años en la comedia. Sobre esta época, el intérprete de Che Copete, desclasificó que fue blanco de discriminación y críticas, por trabajar en sus inicios con transformistas y homosexuales. Incluso, reveló que su propia familia lo cuestionaba.

“Yo por trabajar dejé a mi familia”

Justamente acerca de sus seres queridos, el humorista protagonizó uno de los momentos más emotivos del episodio, al contar entre lágrimas los sacrificios que tuvo que hacer por su carrera. “Me perdí todos los cumpleaños de mis hijos por trabajar. Yo por trabajar dejé a mi familia“, aseguró en un profundo diálogo arriba del clásico automóvil Falcón rojo del programa.

“Pero ahora digo ‘quizás si no hubiese trabajado así, mis hijos no habrían podido entrar a la universidad’. Ellos entendieron” después.

Finalmente, sobre su emblemático personaje, Ernesto Belloni señaló que “al Che Copete igual lo limpiamos. Pero la esencia no se ha perdido, porque la gente igual me lo pide. Sí hay que ser precavido (…) La primera medida que tomé, antes del estallido social, fue que el humor no pase por las mujeres, que no sea necesario desvestirlas o tocarlas“, explicó.

“Hoy en día no pasa por eso el humor, pero el garabato puede ir igual y que las cosas no sean ofensivas“, remató, dando entender que lo más icónico de Che Copete sigue vigente en sus rutinas.